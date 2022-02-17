Вона зазначила, що наразі не бачить реалізації заяв РФ про відведення її військ від кордонів України.

Обстріл позицій українських військових на Донбасі уздовж майже всієї лінії зіткнення з початку доби 17 лютого може свідчити, що Росія шукає привід для вторгнення.

Про це заявила журналістам голова місії України при НАТО Наталія Галібаренко, передає Радіо Свобода.

"Після того, як сьогодні була обстріляна не лише Станиця Луганська, а і Марʼїнка, і Троїцьке, я думаю, що справджуються, на жаль, прогнози про те, що Російська Федерація буде шукати привід для того, щоби звинуватити Україну в загостренні ситуації, й використати це як привід для вторгнення", – сказала представниця України.

Як і багато західних політиків та військових, Галібаренко наразі не бачить реалізації заяв Росії про відведення її військ від кордонів України.

"Поки що це лише слова - про відведення. І висловлюються великі сумніви, що фотографії, які ми бачимо в інтернеті, відповідають дійсності. Коли вони були зняті, в якому напрямку рухається техніка - тобто це дуже все залишається великим питанням. Ніхто не збирається очікувати відведення військ. Але знову ж таки – йдеться про останні кілька днів. І замість відведення – триває нарощування", – вважає голова місії України при НАТО.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Джо Байден, відповідаючи на запитання журналістів 17 лютого, заявив, що загроза російського вторгнення до України найближчим часом дуже висока.

За даними Байдена, Росія не відвела "жодного підрозділу" від кордонів України.

"У нас є причини вірити, що вони причетні до операції "під чужим прапором", щоб мати привід для вторгнення. Всі ознаки, які в нас є, вказують на те, що вони готуються до вторгнення і нападу на Україну… На мою думку, це станеться в найближчі кілька днів", – сказав президент США.

Він сказав, що отримав від президента Росії Володимира Путіна відповідь на свого листа, але ще не ознайомився з ним, щоб прокоментувати. Водночас Байден висловив думку, що дипломатичний вихід із ситуації досі можливий.

"Ось чому я попросив секретаря Блінкена вирушити до штабу ООН, щоб сьогодні виступити із заявою. Він викладе, в чому полягатиме цей (дипломатичний – ред.) шлях, я вже виклав його Путіну, здається, в неділю. Тому так, є шлях", – сказав Байден.

Попри заяви російського Міноборони про те, що частина військ після навчань повертаються на свої бази, США і НАТО заявили, що не бачать відведення російських військ від кордону з Україною, і що загроза нападу зберігається. У Кремлі назвали такі заяви "голослівними звинуваченнями" і своєю чергою заявили, що їм "потрібен час" на відведення військ.

Президент України Володимир Зеленський під час перебування в Маріуполі наголосив, що Київ бачить лише невелику ротацію російських військовослужбовців, але відведення підрозділів не фіксується.

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