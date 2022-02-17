РФ намагається створити таку позицію, щоб на українську сторону давили всі партнери, зазначив очільник фракції "Слуга народу".

Через обстріли на Донбасі Росія намагається тиснути на Україну.

Про це сказав голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в коментарі журналістам з приводу сьогоднішнього загострення ситуації на Донбасі та обстріл російсько-окупаційними військами дитсадка у Станиці Луганській.

Він зазначив: "Головна ціль – створити такі умови, при яких ми будемо йти на геополітичні поступки".

Арахамія наголосив, що Україна на такі поступки йти не буде. "Попри те, що ми сто разів напевно казали, що ми не будемо (йти на поступки – Ред.), вони намагаються створити таку позицію… щоб на нас давили всі партнери", – сказав він.

За його словами, російська сторона говорить про необхідність переговорів щодо повернення цих територій. Арахамія зазначає, що Україна наполягає на тому, щоб спочатку був виконаний безпековий компонент Мінських угод, а тоді всі інші блоки. "Ми в дедлоці (йдеться про блокування процесу через різні позиції – Ред.) знаходимось два роки і намагаємося з нього вийти", – додав він.

Депутат вважає, що виходом могло б бути, якби президент РФ Володимир Путін підтримав рішення Державної думи щодо визнання так званих "ДНР" та "ЛНР". "Тоді б ми мали юридичне право йти в якісь інші конструкції", – зазначив він.

Арахамія наголосив, що різниця між ситуацією два роки тому і сьогодні – велика кількість російських військ на кордонах і початок сьогодні "якихось бойових дій" на Донбасі.

Нагадаємо, російські окупаційні війська сьогодні, 17 лютого, з важкого артилерійського озброєння калібру 122 мм обстріляли смт Станиця Луганська.

Внаслідок обстрілу пошкоджено споруду дитсадка, де в той час перебували діти. За попередніми даними, внаслідок обстрілу троє працівників дитсадочка отримали контузії.

Крім того, за півтори години після цього ворог завдав артилерійського удару по селищу Врубівка Сєвєродонецького району. Обстрілом пошкоджено будівлю школи, в якій на момент атаки перебувало 30 учнів та 14 освітян, які були змушені рятуватись у підвалі школи.

Загалом з опівночі станом на 11:00 окупанти 29 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, поранено одного військовослужбовця Збройних сил України.

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