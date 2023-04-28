Наразі рятувальники проводять поквартирний обхід навколишніх будинків.

В місті Умань проводяться аварійно-рятувальні роботи, на місці працює близько 300 чоловік, серед яких рятувальники, поліцейські та комунальні служби. Попередньо, у багатоповерхівку влучила ракета Х-101.

Про це йдеться у повідомленні Нацполіції. "На цю мить ми... врятували 17 людей, з них троє дітей. На цей час із них 9 осіб знаходяться в лікарні. На місці події вже працюють слідчо-оперативні групи та підсилені криміналістичні лабораторії", – йдеться у повідомленні.

Наразі рятувальники проводять поквартирний обхід навколишніх будинків.

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"Постраждало і пошкоджено близько 10 багатоповерхових будинків і у кожну квартиру ми маємо зайти, аби пересвідчитись у відсутності поранених чи загиблих осіб. Тому організовано весь комплекс робіт", – повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Також на місці події працюють кінологи. Окрім того, організовано штаб, який очолює керівник ВЦА і керівництво СБУ Черкаської області. Поліція допомагає Службі безпеки в документуванні цього воєнного злочину.

Як додав голова Черкаської ОВА Ігор Табурець, на місці трагедії працює штаб допомоги потерпілим.

Ракетний удар 28 квітня

Сьогодні вранці російські окупанти вдарили крилатими ракетами по території України. Влучаннязафіксовані в Умані Черкаської області а також у Дніпрі. Над Києвом ППО збила 11 ракет.

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