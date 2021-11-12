За даними українських військових, на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей держава-агресор підтримує потужне угруповання.

За словами головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного, близько 2,1 тис. кадрових російських військових постійно перебувають в окупованих Росією окремих районах Донецької та Луганської областей і воюють проти України.

Про це він повідомив у п'ятницю, 12 листопада, на своїй сторінці у Facebook.

"Російські окупаційні війська продовжують порушувати режим припинення вогню. З початку року зафіксовано 2 287 обстрілів наших позицій, з яких 610 - із забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Тільки упродовж поточного місяця ворог порушив режим "тиші" 78 разів (з них 26, застосувавши артилерійські системи калібру понад 100 мм). Противник посилив передові підрозділи танковими групами та активно використовує БПЛА і снайперів", - зазначив він.

Залужний стверджує, що на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей держава-агресор підтримує потужне угруповання: загальна чисельність 1 та 2 АК Південного військового округу РФ становить 35,5 тисяч осіб.

"Близько 2,1 тис. кадрових військовослужбовців ЗС РФ на постійній основі воюють проти України в ОРДЛО. Кадрові російські генерали та офіцери обіймають ключові командні посади", - наголосив головнокомандувач ЗСУ.

Читайте такожУ ЄС кажуть, що зібрали "тривожну інформацію" про концентрацію військ РФ біля кордонів УкраїниЯк повідомляв УНІАН із посиланням на Bloomberg, Сполучені Штати Америки попередили своїх європейських партнерів про те, що Росія може планувати вторгнення в Україну.

Секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов своєю чергою заявив, що у статті Bloomberg про імовірний повномасштабний наступ Росії немає жодної новини.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба допустив, що Росія може не зупинитися на окупації частини Донбасу й Криму та має намір "просунутися" вглиб України.

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Автор: Леся Лещенко