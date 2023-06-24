Голова ПВК "Вагнер", за повідомленнями ЗМІ, має достатньо зброї.

Ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин всіх обдурив, коли розповідав про дефіцит зброї, тому що минулі два місяці він накопичував боєприпаси, щоб бути готовим до бунту.

Російська правозахисна організація Gulagu.net повідомила, що "вагнерівці" наразі мають чимало озброєння.

"Весь квітень і травень Пригожин брехав про нібито "снарядний голод", 1 і 7 ШО мають у своєму розпорядженні величезний запас ПЗРК і трофейних "Джавелінів". Джерело зі СБ Пригожина повідомило, що підготовка до цього сценарію розвитку подій тривала понад 2 місяці", - пише джерело.

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Зазначається, що захопленням Ростова керує Олександр "Ратибор" Кузнєцов (1 ШО), обороною північно-східної частини командир 7 ШО Федір "Барин" Лещук (прописаний у Калузькій області).

ПВК "Вагнер" розпочали війну проти Міноборони Росії

23 червня Євген Пригожин заявив, що Шойгу та Герасимов дали наказ обстріляти його найманців. Міноборони РФ назвало слова Пригожина "провокацією" і закликало не сваритися, а знайти порозуміння.

Пригожин показав рішучість і пообіцяв скинути Шойгу. ПВК "Вагнер" пішли захоплювати Ростов, Воронеж та інші міста.

Путін дав наказ придушити бунт, а Зеленський заговорив про "саморуйнування Росії".