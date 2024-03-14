В'ячеслав Гладков повідомив, що нібито над Бєлгородським районом збито вісім повітряних цілей.

Губернатор Бєлгородської області Росії В'ячеслав Гладков вранці 14 березня заявив про атаку на місто. Щонайменше одна людина загинула, а ще кілька дістали поранення.

"За попередніми даними, внаслідок прильоту в легковий автомобіль загинув водій. Також на лінію швидкої допомоги надійшло звернення про двох постраждалих жінок та одного чоловіка. Бригади швидкої допомоги виїхали на місце", - повідомив Гладков у Telegram-каналі.

За його словами, у Бєлгороді зафіксовано пошкодження у двох приватних домоволодіннях, а в закладі охорони здоров'я пробито покрівлю та пошкоджено п'ятий і шостий поверхи будівлі.

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Крім того, Гладков зазначив, що над Бєлгородом і Бєлгородським районом "спрацювала система ППО, збито вісім повітряних цілей на підльоті до міста".

Варто зазначити, що з боку Бєлгородської області постійно обстрілюється територія України.

Рейд добровольців у РФ - головні новини

Вранці 12 березня загони російських добровольців із "Легіону "Свобода Росії", "Російського добровольчого корпусу" і "Сибірського батальйону" зайшли до Курської та Бєлгородської областей. Бійці на певний час змогли взяти під свій контроль селище Теткіно в Курській області та хутір Лозова Рудка в Бєлгородській області.

Свій рейд добровольці пояснили бажанням "взяти участь у виборах" президента РФ, які відбудуться найближчими днями. Також вони анонсують "марш на Москву".

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