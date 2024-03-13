Сліди бою видно навіть із космосу.

Наслідки заходу російських добровольців у прикордонні райони Росії видно на супутникових знімках. Про це повідомив журналіст-розслідувач "Радіо Свобода" Марк Крутов.

Він опублікував у своєму Твіттері фото прикордонного пункту пропуску Нєхотєєвка на кордоні з Харківською областю. На них видно, що після бою в цьому місці над російськими позиціями здіймається дим.

"Рейд Легіону "Свобода Росії" і РДК у Курській і Бєлгородській областях. Пожежа на російській стороні прикордонного переходу "Нехотєєвка" (Бєлгородська область) 12 березня о 7.50 UTC. Перше зображення зроблено 11 березня", - уточнив Марк Крутов.

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Рейд добровольців у Курську та Бєлгородську області

Як писав УНІАН, вранці 12 березня загони російських добровольців із "Легіону "Свобода Росії", "Російського добровольчого корпусу" і "Сибірського батальйону" зайшли до Курської та Бєлгородської областей. Вони атакували одразу в кількох точках і принаймні на певний час змогли взяти під свій контроль селище Тьоткіно в Курській області та хутір Лозова Рудка в Бєлгородській області.

Свій рейд добровольці пояснили бажанням "взяти участь у виборах" президента РФ, які відбудуться найближчими днями. Також вони анонсують "марш на Москву", але поки що це здача віддаленої перспективи.

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