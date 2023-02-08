Серед бажаючих - близько 600 жінок. Деяким кандидатам доводиться відмовляти через вік.

На зарахування до "Гвардії наступу" подали заявки вже понад 20 тисяч осіб. Серед добровольців чимало дівчат. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в ефірі телемарафону.

За його словами, найбільше заявок було подано через сайт "Гвардії наступу" – близько 10,5 тисяч. Через Центри надання адміністративних послуг записалися близько 6,5 тисяч осіб. Крім того, було близько 3,5 тисяч заявок, поданих через телефонну гарячу лінію.

"Середній вік кандидатів на вступ до цих бригад на сьогоднішній день становить 33 роки. Найстаршому 69 років - був у нас один такий кандидат. Звичайно, ми не можемо його взяти, але є і такі приклади", – повідомив міністр.

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Серед добровольців близько 600 дівчат. За словами Клименка, їм теж знайдеться робота в штурмових бригадах - в медичних, логістичних і розвідувальних підрозділах.

Найпопулярніші бригади, в які найактивніше прагнуть потрапити кандидати – поліцейська бригада "Лють" і бригада прикордонників "Сталевий кордон".

Створення " гвардії наступу – - що відомо

Минулого тижня Міністерство внутрішніх справ анонсувало створення штурмових бригад "Гвардія наступу". Ці формування планують брати участь у звільненні Луганська, Донецька і Криму.

На думку військового експерта Ігоря Романенка, необхідність формування при МВС штурмових бригад продиктована особливістю української стратегії. В ході майбутнього наступу ЗСУ будуть проривати фронт і розвивати оперативний успіх, а штурмові бригади – зачищати населені пункти.

Інший військовий експерт – Олександр Коваленко - вважає, що український наступ почнеться тоді, коли будуть сформовані нові бригади, повністю укомплектовані західною технікою.

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