Повідомлення швидко прибрали, але спостерігати, як руйнують систему державних порталів в РФ, все одно приємно.

Після вторгнення в Україну Російська Федерація стала ізгоєм у всіх сенсах. Навіть у віртуальному просторі робляться спроби перемогти путінський режим. Вчора стало відомо, що угруповання Anonymous зламало сайт "Росатома" і виклало у вільний доступ гігабайти внутрішньої інформації. А сьогодні трапився схожий інцидент — хакер "поклав" портали арбітражних судів РФ. Якийсь час ресурси відображали жорсткий заклик до імпічменту Путіна. Причому злом, судячи з тексту повідомлення, здійснив росіянин.

Адміністратори сайтів арбітражних судів РФ відреагували на дії хакера і відключили ресурс, щоб прибрати заклик до імпічменту. Однак в мережі збереглися скріншоти.

У повідомленні зломщика було сказано: "Путін — терорист номер 1. Гаага чекає тебе і всіх вас [представників влади, — прим.] покручі. Імпічмент. Свободу всім політв'язням".

Далі в тексті присутнє звинувачення громадян РФ у війні і коментар: "Як же я вас ненавиджу, "дорогі" співвітчизники". Це натякає, що сайт арбітражних судів зламав саме росіянин.

Війна Російської Федерації проти України

Нагадаємо, 24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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