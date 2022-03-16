Після вторгнення в Україну Російська Федерація стала ізгоєм у всіх сенсах. Навіть у віртуальному просторі робляться спроби перемогти путінський режим. Вчора стало відомо, що угруповання Anonymous зламало сайт "Росатома" і виклало у вільний доступ гігабайти внутрішньої інформації. А сьогодні трапився схожий інцидент — хакер "поклав" портали арбітражних судів РФ. Якийсь час ресурси відображали жорсткий заклик до імпічменту Путіна. Причому злом, судячи з тексту повідомлення, здійснив росіянин.
Адміністратори сайтів арбітражних судів РФ відреагували на дії хакера і відключили ресурс, щоб прибрати заклик до імпічменту. Однак в мережі збереглися скріншоти.
У повідомленні зломщика було сказано: "Путін — терорист номер 1. Гаага чекає тебе і всіх вас [представників влади, — прим.] покручі. Імпічмент. Свободу всім політв'язням".
Далі в тексті присутнє звинувачення громадян РФ у війні і коментар: "Як же я вас ненавиджу, "дорогі" співвітчизники". Це натякає, що сайт арбітражних судів зламав саме росіянин.
Війна Російської Федерації проти України
- Нагадаємо, 24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.