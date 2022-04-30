Російські загарбники знищили вщент село Яковлівка, що на Харківщині. За масштабами руйнувань здається, що населеним пунктом пронісся смерч.
Моторошні кадри наслідків "братньої любові" росіян оприлюднили у Міністерстві оборони України.
На місці села зруйновані будинки, згарища, біль та злість за скоєне окупантами. Селяни кажуть, що "повною мірою відчути "братню любов" сусідньої недодержави".
Однак, як зауважили в оборонному відомстві, селяни не втрачають оптимізму, попри шокуючі масштаби руйнувань.
"Кажуть, все відновлять. І ніяк інакше. Відбудуємо, переможемо", – наголосили у Міноборони.
Зазначимо, російські окупанти ще на початку березня здійснили авіаналіт на селище Яковлівка Харківської області. У селищі проживали майже 600 людей. Внаслідок бомбардування ворожою авіацією у селищі не вцілів жоден з будинків. Зокрема, з 45 осель 21 домівка була зруйнована вщент, ще 24 – пошкоджені.
За інформацією поліції, загинули четверо людей, серед них – один прикордонник. Крім того, 14 цивільних отримали поранення.
Ситуація у Харківській області: що відомо
Російські окупанти безперервно обстрілюють Харківщину. У населених пунктах, які перебувають в окупації, склалась надзвичайна гуманітарна ситуація.
Вчора ЗСУ звільнили від російських окупантів населений пункт Момотово в Харківській області, а також Кутузівку та Руську Лозову.