За масштабами руйнувань здається, що населеним пунктом пронісся смерч.

Російські загарбники знищили вщент село Яковлівка, що на Харківщині. За масштабами руйнувань здається, що населеним пунктом пронісся смерч.

Моторошні кадри наслідків "братньої любові" росіян оприлюднили у Міністерстві оборони України.

На місці села зруйновані будинки, згарища, біль та злість за скоєне окупантами. Селяни кажуть, що "повною мірою відчути "братню любов" сусідньої недодержави".

Однак, як зауважили в оборонному відомстві, селяни не втрачають оптимізму, попри шокуючі масштаби руйнувань.

"Кажуть, все відновлять. І ніяк інакше. Відбудуємо, переможемо", – наголосили у Міноборони.

Зазначимо, російські окупанти ще на початку березня здійснили авіаналіт на селище Яковлівка Харківської області. У селищі проживали майже 600 людей. Внаслідок бомбардування ворожою авіацією у селищі не вцілів жоден з будинків. Зокрема, з 45 осель 21 домівка була зруйнована вщент, ще 24 – пошкоджені.

За інформацією поліції, загинули четверо людей, серед них – один прикордонник. Крім того, 14 цивільних отримали поранення.

Ситуація у Харківській області: що відомо

Російські окупанти безперервно обстрілюють Харківщину. У населених пунктах, які перебувають в окупації, склалась надзвичайна гуманітарна ситуація.

Вчора ЗСУ звільнили від російських окупантів населений пункт Момотово в Харківській області, а також Кутузівку та Руську Лозову.

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