Армію РФ відтісняють від харківської окружної дороги.

Збройні Сили України звільнили від російських окупантів населений пункт Момотово в Харківській області.

Про це повідомив військовий кореспондент Роман Бочкала.

"Таким чином відбувається відсунення окупантів від Харківської окружної", - додав Бочкала.

За словами українських захисників, село Момотово звільнене від рашистів разом з Кутузівкою, про що повідомлялося раніше.

Додамо, що Момотово знаходиться за 6 кілометрів від Харкова.

Нагадаємо, що раніше ЗСУ звільнили від окупантів село Руська Лозова на Харківщині.

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