На Харківщині ЗСУ звільнили від окупантів село Момотове / фото УНІАН, Арсен Петров
Збройні Сили України звільнили від російських окупантів населений пункт Момотово в Харківській області.
Про це повідомив військовий кореспондент Роман Бочкала.
"Таким чином відбувається відсунення окупантів від Харківської окружної", - додав Бочкала.
За словами українських захисників, село Момотово звільнене від рашистів разом з Кутузівкою, про що повідомлялося раніше.
ЗСУ повідомляють, що крім Кутузівки звільнили також і Момотово на Харківщині
Додамо, що Момотово знаходиться за 6 кілометрів від Харкова.
Нагадаємо, що раніше ЗСУ звільнили від окупантів село Руська Лозова на Харківщині.