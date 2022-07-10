Останніми днями росіяни посилили обстріли Харкова, застосовуючи реактивну й ствольну артилерію, а також ракетні удари з території РФ.

Говорити про можливість повторонго наступу росіян на Харків нразі не доводиться, хоча окупанти й робили спроби прорвати оборону міста.

Про це заявив військовий експерт Олександр Мусієнко в ефірі ТСН.

За його словами, останніми днями російські окупанти посилили обстріли міста, застосовуючи реактивну й ствольну артилерію, а також ракетні удари з території РФ.

"За попередні кілька діб там ситуація погіршилась (у Харкові - ред.) в тому сенсі, що російські війська намагалися дійсно проривати за кількома напрямками оборону наших позицій і рубежів. Їм це не вдалося зробити і вони продовжують застосовувати саме артилерію, реактивну, ствольну артилерію, так само ракети з Бєлгородської області, якими обстрілюють місто Харків. Але сказати про те, що на сьогоднішній день там сконцентровано угруповання військ, яке може здійснити успішні наступальні дії, теж не доводиться", - зазначив Мусієнко.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні зранку російські окупанти завдали ракетних ударів по Харкову. Перша ракета влучила на територію навчального закладу, що призвело до його руйнування. Інша ракета влучила на територію приватного будинку. Отримав поранення 62-річний мешканець. Крім того, частково пошкоджено територію дитячого санаторію, розташованого поруч.

Росіяни обстріляли Харків також і напередодні, 9 липня. Агресор вдарив по одному з житлових районів Харкова. Російські загарбники випустили, імовірно, балістичну ракету "Іскандер", в результаті руйнувань зазнали два будинки, серед постраждалих є 12-річна дитина.

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