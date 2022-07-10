Ракети влучили на територію навчального закладу та приватного будинку.

Окупанти завдали ракетних ударів по Харкову, є поранений.

Про це в своєму Telegram повідомляє Харківська обласна прокуратура.

"10 липня 2022 року близько 3:30 окупанти завдали ракетні удари по Слобідському та Основ‘янському районах м. Харкова. Перша ракета влучила на територію навчального закладу, що призвело до його руйнування. Інша ракета влучила на територію приватного будинку. Отримав поранення 62-річний мешканець. Крім того, частково пошкоджено територію дитячого санаторію, розташованого поруч", - йдеться в повідомленні.

Розпочато досудове розслідування у двох кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Наразі тривають першочергові слідчі дії, дані уточнюються.

Як повідомляв УНІАН, вчора зранку російські окупанти також завдали ракетного удару по одному з житлових районів Харкова.

Російські загарбники випустили, імовірно, балістичну ракету "Іскандер", в результаті руйнувань зазнали два будинки, серед постраждалих є 12-річна дитина.

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