Рятувальники виявили 20 артилерійських снарядів калібру 152 мм, які були підключені до радіокеруючого дистанційного пульта.

Прикордонники виявили заміновану ділянку дороги, яка веде до Харкова.

Про це повідомляє Східне регіональне управління Державної прикордонної служби України.

"Днями, в ході проведення контрдиверсійних заходів, на узбіччі однієї з доріг, яка веде з передмістя до Харкова, охоронці державних рубежів виявили ознаки дистанційного мінування", - сказано в повідомленні.

При цьому зазначається, що про небезпечну знахідку правоохоронці повідомили співробітників ДСНС.

"В ході подальшого огляду місцевості рятувальники виявили 20 артилерійських снарядів калібру 152 мм, які були підключені до радіокеруючого дистанційного пульта", - повідомляють у ДПСУ.

Зазначається, що вибухонебезпечні предмети вилучені і вони будуть знищені.

"Безпеці переміщення громадян в районі виявлення боєприпасів нічого не загрожує. Тривають подальші перевірочні заходи", - сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією Міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС України, у Сумській області ворог мінує кинуту техніку. Рятувальники закликають бути пильними і вкрай обережними.

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