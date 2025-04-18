Мішенню окупантів став густонаселений район міста, де знаходиться багато житлових багатоповерхівок. Місцева влада повідомила, в якому стані знаходяться поранені.

Рано вранці окупанти завдали ракетного удару по Харкову, внаслідок чого, за останніми даними, одна людина загинула, ще 54 отримали поранення. Серед постраждалих дві дитини: 4 роки та 2,8 років.

Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, за попередньою інформацією, росіяни вдарили по багатоквартирних житлових будинках в Основ'янському районі.

Крім цього мер міста Ігор Терехов додав: ""Ворожа ракета вдарила по густонаселеному району Харкова. Є влучання у багатоповерхівку. Під завалами можуть знаходитися люди".

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О 6:10 Терехов повідомив: "За попередньою інформацією, удари по Харкову було завдано балістичними ракетами з касетним начинням. Саме тому площі ураження дуже великі. І вже 26 постраждалих".

Також Терехов повідомив, що внаслідок удару постраждали більше 20 багатоквартирних будинків та більше 30 приватних обійсть.

О 07:17 Терехов повідомив свіжі дані щодо постраждалих. "54 поранених внаслідок ранкового ракетного удару по Харкову", - написав він.

Крім цього Синєгубов повідомив про стан поранених внаслідок удару. За його даними 4 людей знаходяться у важкому стані. "На цю хвилину до міських лікарень госпіталізовано 13 людей, з них двоє дітей. 4 людини у важкому стані. Лікарі надають постраждалим всю необхідну допомо", - написав він.

Ракетні удари по Україні

Російські окупанти із подвоєною силою відновили ракетний терор українців.

На початку квітня під удар потрапив Кривий Ріг. Тоді загинуло 19 людей, серед яких 9 дітей.

А у Вербну неділю РФ завдала найжорстокішого удару по центру Сум. Тоді жнивами росіян стали понад 30 людей. Європейські лідери засудили цей удар та висловили своє обурення. А ось президент США Дональд Трамп назвав цей удар "помилкою" росіян.

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