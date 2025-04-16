'Почуєте найближчим часом': розвідка анонсувала удари по об'єктах на території РФ

Удар по Курщині був одною з планових цілей, які весь час моніторяться розвідкою і в стані "вичікування".

Українська розвідка готує планові удари по силам ворога на території РФ, що завдаватимуть великих втрат росіянам. Про це сказав командир підрозділу розвідки ЗСУ Денис Ярославський в ефірі Ранок.LIVE.

Він підтвердив, що удар Сил оборони України по Курщині, який відбувся після ракетної атаки по Сумах, - це чітко прорахована атака в місце, де було зафіксоване найбільше скупчення сил ворога. "Так, дійсно, було нанесено ураження, яке зараз завдало російські армії на цій території великі втрати. І я знаю, що зараз ми ще готуємо планові удари аналогічні, про які ви почуєте найближчим часом", - сказав Ярославський.

Він зауважив, що удар по Курщині – це планомірна відповідь, але це одна з планових цілей.

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"І всі цілі планові знищуються систематично. Але я би не хотів прив’язувати це якось до удару по Сумщині російськими ворожими ракетами, як якась помста. Це стратегічні задачі, які постійно моніторяться, вичікуються і в разі найбільшого скупчення сил противника наноситься ураження", - прокоментував командир підрозділу розвідки ЗСУ.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, вчора, 15 квітня, Генштаб ЗСУ повідомив, що Сили оборони України вразили пункт постійної дислокації 448-ї ракетної бригади армії РФ на Курщині, яка 13 квітня завдала ракетного удару по Сумах. Після ураження ППД ракетної бригади ворога було зафіксовано вторинну детонацію боєприпасів.

Перед тим, 13 квітня, у Вербну неділю, РФ вдарила двома балістичними ракетами по центру міста Суми. Станом на вечір 14 квітня було відомо, що внаслідок цієї терористичної атаки загинули 35 людей, зокрема, двоє дітей. 129 осіб постраждали, серед них 17 дітей.

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