За його словами, контрнаступ ЗСУ і деокупація Херсонщини - неминучий процес.

Головні прорахунки російських окупантів на півдні України в тому, що вони були впевнені, що там живуть проросійськи налаштовані люди, які будуть зустрічати їх із прапорами, хлібом-сіллю, просити, щоб вони заходили у міста. Але трошки щось пішло не так.

Таку думку в ефірі Апостроф TV висловив командувач обороною Миколаєва у перші місяці війни, генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко.

"Важко казати, в чому були прорахунки, тому що вони йшли великою кількістю. Вони розраховували на те, що наших сил та засобів, які були на Миколаївщині, буде недостатньо для того, щоб їх зупинити. Але були деякі моменти. Вони не розуміли, що ми були дуже проінформовані про їхнє переміщення. Вони не розуміли, що ми дуже добре знаємо місцевість, що відіграло свою роль у захисті Миколаєва. Якщо ви знаєте, між Миколаєвом та Херсоном знаходиться дуже велика зрошувальна система. Просто так її не можна переїхати. Там є три мости, два з яких ми підірвали. Залишили один для проходу. Потім чекали на скупчення їхньої техніки та вдало її знищували", - зазначив Марченко.

За його словами, тих сил та засобів, які є в наявності у російських військ на півдні України зараз, недостатньо для того, щоб прорвати оборону Миколаївщини.

"Щодо контрнаступу української сторони на Херсонщину та її звільнення - це неминучий процес. Але ми маємо розуміти, що це комплекс засобів, а не просто встали й пішли. До нього треба дуже ретельно підготуватися, треба провести дуже хорошу розвідку, треба підготувати артзасоби. Це не буде швидко, але це неминучий захід, і рано чи пізно він відбудеться", - наголосив Марченко.

Він відзначив відмінну роботу партизанів Херсонщини.

"Вони неймовірно гарно там працюють. На жаль, не можу розкривати якісь подробиці, але вони дуже ефективні. І найбільш ефективно вони працюють зараз, ніж на початку війни. Це наша перевага", - переконаний Марченко.

Ситуація на Херсонщині:

12 липня, міський голова Мелітополя повідомив, що окупанти не пропускають людей через блокпост у Василівці.

10 липня віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликала жителів Херсонської області, які знаходяться під контролем загарбників, евакуюватися і підкреслила, що заклик пов'язаний з турботою про життя людей і їх безпеки, тому що українська армія планує почати контрнаступ.

Крім того, міністр оборони Олексій Резніков заявив, що президент Володимир Зеленський наказав військовим деокупувати прибережні райони на півдні, для цього Україна збирає мільйонні бойові сили, оснащені західною зброєю.

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