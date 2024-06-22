Українські захисники збили 12 ворожих ракет та 13 "шахедів".

У ніч проти 22 червня армія РФ завдала ракетно-авіаційного удару по об’єктах критичної інфраструктури в різних областях України. Окупанти застосовували ракети повітряного, морського та наземного базування, а також ударні БпЛА типу "Shahed". Про це повідомив командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук.

Загалом українським захисникам вдалося збити 25 повітряних цілей, а саме:

7 крилатих ракет Х-101/Х-555;

4 крилаті ракети "Калібр";

1 крилату ракету "Іскандер-К";

13 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136".

За словами командувача, ворог застосував 16 ракет різних типів та 13 ударних безпілотників. 10 крилатих ракет Х-101/Х-555 були запущені з літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків - Саратовська область - Росія). Також противник запустив 2 крилаті ракети "Іскандер-К" з окупованого Криму.

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Крім того, 4 крилаті ракети "Калібр" було запущено з акваторії Чорного моря, а 13 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136" летіли з Приморсько-Ахтарська (РФ) та Балаклави, що у Криму.

"Дякую захисникам неба за бойову роботу! Разом - до перемоги!", - написав Олещук.

Ракетна атака на Україну 22 червня - що відомо

Як писав УНІАН, вночі з російської авіабази Оленья (Кольський півостров) злетіли стратегічні бомбардувальники-ракетоносці ТУ-95МС. Тоді у Повітряних силах ЗСУ закликали не ігнорувати повітряну тривогу.

Пізніше стало відомо, що Росія атакувала Україну ракетами та дронами, внаслідок чого є влучання по енергетичній інфраструктурі.

В Укренерго тоді заявили, що було атаковано об’єкти оператора системи передачі у Запорізькій та Львівській областях. Через атаку постраждали двоє енергетиків, наразі вони перебувають у лікарні.

Також у ДСНС повідомили, що на Івано-Франківщині внаслідок удару по навчальному закладу, сталася пожежа. Крім того, в регіоні було пошкоджено легковий автомобіль.

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