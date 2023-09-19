Загиблий Андрій Тарчинський був миротворцем у Боснії та Герцеговині, у Косово, а після окупації Криму у 2014 році пішов до війська добровольцем.

У Херсоні внаслідок російського обстрілу загинув поліцейський Андрій Тарчинський, який був добровольцем та пройшов Іловайський котел.

Він був миротворцем у Боснії та Герцеговині, а також у Косово, повідомили у Нацполіції.

Після окупації росіянами Криму у 2014 році Тарчинській записався добровольцем у роту патрульної служби поліції особливого призначення "Херсон" й одразу потрапив до Іловайського котла.

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"Там разом з побратимами пройшов Іловайське пекло, коли рятував бійців, був сам тяжко поранений, але вийшов з ворожого оточення", - розповіли у Нацполіції.

Правоохоронці згадують Тарчинського як людину "з великим благородним серцем" та наголошують, що його загибель - "важка й болісна втрата для всієї поліції".

Російські обстріли Херсона

Як повідомляв УНІАН, сьогодні російські терористи обстріляли Корабельний район Херсона з артилерії. Зокрема, ворожий снаряд розірвався поблизу тролейбуса з пасажирами, двоє із них зазнали поранень, їх госпіталізували. Також внаслідок удару загинув старший сержант поліції, який перебував поруч із тролейбусом.

Крім того, через атаку загорілася складська будівля. Наразі рятувальники гасять пожежу площею близько 1 тис. кв. м.

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