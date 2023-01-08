У Кремлі не полишають надії знищити енергетичну систему України, залишивши українців без електрики на тлі морозів.

Сьогодні-завтра російські терористи можуть влаштувати нову ракетну атаку по українській інфраструктурі, оскільки температура повітря знижується.

Про це в інтервʼю італійській газеті Corriere della Sera заявив представник Головного управління розвідки Вадим Скібіцький. За його словами, у Кремлі не полишають надії знищити енергетичну систему України, залишивши українців без електрики на тлі морозів.

Він також додав, що через дефіцит високоточних і балістичних ракет росіяни вдаються до комбінованих атак, застосовуючи одночасно ракети, які запускають з моря та повітря, а також безпілотники.

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Перед Новим роком для атак росіяни застосували лише 20 ракет. У жовтні ця цифра була 70-80. Ми також знаємо, що у них залишилося лише 90 Іскандерів. У них проблеми з виробництвом цієї зброї. І вони також зменшили частоту бомбардувань. Але ве одно небезпека присутня – зауважив Скібіцький.

Ракетний терор РФ по українській енергетичній інфраструктурі

Як повідомляв УНІАН, російські загарбники здійснили вже 10 масованих ракетних атак і кілька хвиль запусків дронів по об'єктах енергетичної інфраструктури України.

Останню масовану ракетну атаку Росія здійснила під час новорічних свят в період з 31 грудня по 2 січня. У переддень Нового року ворог випустив по Україні понад 20 ракет, з них 12 було збито. Потім у ніч на 1 та 2 січня росіяни випустили по Україні кілька десятків безпілотників. Проте ворогу не вдалося влаштувати блекаут для українців.

У ДТЕК нещодавно говорили, що після кожної нової атаки відновлювати подачу електроенергії в мережі складніше та складніше. Однією з особливостей "Шахідів" є те, що попри свої невеликі розміри вони точно влучають у ціль і провокують пожежі, які знищують ті самі трансформатори.

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