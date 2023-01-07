Сили ППО України знищують 70-90% цілей, однак 100% відсотків гарантій не дасть жодна система.

За словами командувача сил оборони Київщини генерала-лейтенанта Олександра Павлюка, жодна система ППО не дає 100% захист від ворожих ракет чи дронів. Все залежить від масованості самого удару.

Про це він розповів в інтерв'ю "Суспільному", відповідаючи на запитання, чи можливо повністю убезпечитись від ракетних обстрілів.

Наголошується, що сили ППО України знищують приблизно 70-90% цілей. Втім ворог теж готується – міняє траєкторії та способи ураження, акцентує Павлюк.

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На наше щастя, у них залишилось не так багато потужностей. Тому вони прораховують кожен політ ракети.

При цьому він зазначив, що Україна просить у партнерів надати ефективніші засоби ППО. Вони надходять, але не тими темпами, так не в тій кількості, яка потрібна.

Якщо прийдуть ЗРК Patriot, це буде потужний захист. Вони вражають будь-який тип ракет, навіть балістику. Але нам потрібно ще більше ракет. Повітряних цілей багато. Без допомоги нам буде тяжко – підсумував Павлюк.

Американська система Patriot захищатиме небо України

21 грудня США оголосили про допомогу Україні на 1,85 мільярда доларів, що вперше включає ЗРК Patriot. Голова МЗС Дмитро Кулеба наголосив, що надання Україні "Патріотів" – це психологічний перелом, який знімає ще одне табу на постачання тяжкої зброї для ЗСУ.

А вже 5 січня Німеччина приєдналася до ініціативи й оголосила про передачу Україну ще однієї батареї Patriot зі своїх запасів у першому кварталі поточного року. Також згадується передача близько 40 бронетранспортерів Marder.

В Міністерстві оборони США планують розпочати навчання українських військових робіт із зенітно-ракетним комплексом Patriot вже наприкінці січня. Орієнтовно, таке навчання триватиме "кілька місяців".

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