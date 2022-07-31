Російський найманець на відео з українським військовим був у медичних перчатках, щоб у майбутньому запобігти встановленню особи вбивці.

Розслідувачі з InformNapalm, імовірно, ідентифікували ще одного російського військового, якого користувачі помітили на відео катування українського військовополоненого.

Про це йдеться у Telegram міжнародної розвідувальної спільноти.

Згідно з фото й відео у мережі та кадрами катування українського військового цим катом може бути найманець підрозділу "Ахмат" Євгеній Зібров з окупованого Севастополя.

Хлопець має характерну горбинку на носі, на опублікованих фото у соцмережах Зібров позує у військовій формі окупантів, публічно підтримує збройну агресію проти України й має прикметну родимку на правій щоці.

Характерно, що російський найманець на відео з українським військовим був у медичних перчатках, щоб у майбутньому запобігти встановленню особи вбивці.

Нагадаємо, днями мережею розлетілися шокуючі кадри катування й убивства українського військополоненого.

На опублікованому відео російський окупант відрізає геніталії українському воїну канцелярським ножем. Особу самого ката в соцмережах оперативно встановили.

Офіс генпрокурора повідомив, що розпочато кримінальне провадження після появи відео з катуванням українського військовополоненого (провадження відкрито за фактом порушення законів та звичаїв війни - ч. 1 ст. 438 Кримінального Кодексу України).

Зокрема, до ЄРДР внесено відомості за результатами опрацювання відео, на якому особи у формі військовослужбовців збройних сил РФ катують полоненого у формі військовослужбовця ЗСУ.

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