Речник Повітряних сил ЗСУ уточнив, що сьогодні Росія вдарила по Україні двома ракетами - Х-31 і Х-59.

Щоночі російські окупанти атакують територію України за допомогою ракет і БПЛА, використовуючи тактику "тисячі порізів". Про це повідомив речник Повітряних сил Збройних сил України Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

"Тих порізів таки тисячі. Ми вже не раз говорили, що у вересні було 500, кілька сотень безпілотників у жовтні. Так, це такі свого роду дійсно порізи. Ворог намагається болюче нас різати, кусати, забезпечуючи собі якісь певний результат", - зазначив він.

За словами Ігната, практично щоночі ударні БПЛА, які направляються в різні області, завдають Україні цих "порізів". Він додав, що окупанти атакують Україну з районів Приморсько-Ахтарськ (Краснодарський край Росії) та мису Чауда (окупований Крим).

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Речник ПС ЗСУ зазначив, що цієї ночі Росією було запущено 6 "Шахедів" і дві ракети - Х-31 та Х-59. За його словами, ракети Х-31 непросто збивати тими засобами, які є в Україні, бо потрібні спеціальні засоби - такі як "Patriot", котрі можуть збивати ракети, що рухаються з надзвуком і з швидкістю понад 3000 км на годину.

При цьому Ігнат додав, що якщо ракет немає у статистиці збитих, то "це не завжди значить, що вона влучила у свою ціль".

"Є певні заходи протидії, які Сили оборони роблять для того, щоб ці ракети, які ми не можемо збивати фізично, не досягали своїх цілей. Так було і з ракетами Х-22, які раніше часто застосовували, та ракетами "Онікс", - сказав він.

Ігнат наголосив, що Сили оборони роблять усе можливе, щоб якнайменше ворожих засобів досягало цілей.

Речник Повітряних сил зазначає, що ворог сьогодні застосовує безпілотники не тільки для розвідки, бо кожен БПЛА - це "ударний баржуючий боєприпас, який направлений на ціль", тому це становить небезпеку.

Війна в Україні - повітряні атаки росіян

Як повідомляв УНІАН, за даними Повітряних сил, сьогодні вночі російські окупанти завдали чергового авіаційного удару по Україні, застосувавши 5 ударних БПЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 4 дрони-камікадзе супротивника.

Також повідомлялося про збиття однієї керованої авіаційної ракети Х-59.

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