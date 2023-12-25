В одному з ефірів на росТБ Антон Кузнєцов-Красовський закликав топити українських дітей в Тисі.

Колишній директор російського телеканалу Russia Today пропагандист Антон Кузнєцов-Красовський, схоже, добалакався.

На початку тижня серед росЗМІ почала ширитися інформація, що його отруїли. Джерело у Головному управлінні розвідки МО України заявило виданню Kyiv Post, що пропагандисту стає лише гірше.

24 грудня у своїх соціальних мережах Красовський описав такі симптоми: йому скрутило живіт, він відчув нудоту та знепритомнів. Пропагандист підтвердив, що йому стало зле на початку тижня. "Відвезли в клініку. Поступово приходжу до тями", - написав він.

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Однак українська розвідка уточнює, що останнє його твердження не відповідає дійсності. Його "стан продовжує погіршуватися", кажуть в ГУР.

Там вважають: "імовірно, останні повідомлення у мережі писав уже не сам пропагандист".

Красовський запам'ятався Україні словами про "дітей в Тисі"

В Росії Антон Красовський є досить відомою медіаперсоною, як журналіст він очолював російську редакцію Russia Today, але українцям він більш відомий своїм фашистським закликом: в жовтні 2022 року в ефірі на росТБ Красовський закликав топити дітей України в Тисі, якщо вони не погоджуються на окупацію. "От сказав, що москалі окупували - і одразу кидаєш у річку з буйною течією", - заявив тоді Красовський.

У лютому 2023 року за відповідну заяву Красовський отримав заочний вирок від українського суду: його засудили до п'яти років позбавлення волі.

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