Тетяна Одноліток

Росіяни продовжують активно застосовувати тактику "мотоциклістів", використовуючи мотоцикли, баггі та квадроцикли для підвозу своїх груп на штурми для ведення боїв в траншеях.

На Вугледарському напрямку російські окупанти намагаються постійно змінювати та комбінувати класичну схему атак "техніка-м’ясні штурми". Ворог удосконалює тактику штурмів мотоциклетними та малими піхотними групами, які більш небезпечні мобільністю, підготовленістю, обізнаністю у місцевості та чітким притримуванням інструкцій.

В етері телемарафону майор, заступник командира батальйону Денис Реготюк розповів, що втрата Вугледара не створила сильної проблемної ситуації для їх ділянки, оскільки це більше стосується підрозділів праворуч, де росіяни давлять фронт.

"Основна ціль станом на сьогодні у ворога - це Курахове, яке обходять з різних сторін, де можуть там і тиснуть. В цілому, я так розумію, що після Вугледару вони будуть йти далі, далі ламати фланги в сторону Запорізької області. Великий ризик для Великої Новосілки. Якщо продавляться фланги, то для нас це теж створює великі проблеми. Але, поки стоїмо, суміжні підрозділи так саме - стоять. Тож, поки сильних ризиків для оточень немає", - акцентував він.

Відео дня

Військовий розповів, що поблизу Вугледара ворог щодня намагається вдосконалювати свою тактику і постійно її змінює. Реготюк зазначив:

"Те що ми бачимо постійно "м’ясні" штурми великими угрупуваннями та технікою для нас це не новина. Але противник так само комбінує свою тактику. Починає свої штурми за допомогою дронів, FPV, проводить розвідку. Постійну небезпеку несуть так звані "мотоциклісти", які проривають нашу смугу фронту, зариваються. Потім півдня, а іноді 3-4 дні, ми намагаємося вибити і знищити противника. Так саме велику небезпеку створюють малі групи противника".

З великим угрупованням противника менше складнощів для знищення, аніж з малими піхотними групами.

"Малі групи - це дуже небезпечно від того, що вони добре проінструктовані, підготовлені, обізнані у місцевості. Вони знають чітко своє завдання, просочуються, штурмують і це дуже велика небезпека. Коли йде велика кількість піхоти, то вони спішуються з техніки, вони дезорганізовані - не знають куди бігти, їх трошки легше знищувати. А якщо група йде підготовлена, то з нею важкіше", - пояснив він.

Реклама

Також росіяни продовжують активно застосовувати тактику "мотоциклістів", використовуючи мотоцикли, баггі та квадроцикли для підвозу своїх груп на штурми для ведення боїв в траншеях.

"Швидко підвозять групу, закидують в траншеї і починається вже стрілецький бій в самій траншеї. Їх важче знищити артилерією, тому що велика мобільність і швидкість цих мотоциклістів. За допомогою FPV їх також складно зловити. Так саме вони використовують їх для підвозу боєприпасів та їжі на свої позиції. Дуже інтенсивно і в багатьох кількостях", - підкреслив Реготюк.

Він додав, що українські захисники відпрацювали методи боротьби і на позиціях вдало відпрацьовують по швидкорухомим ворожим цілям стрілецькою зброєю, "наповал вбиваючи одразу двох" мотоциклістів.

За словами військового, вже біля півроку на їхній ділянці на Вугледарському напрямку проти них незмінно стоїть той самий підрозділ військ РФ - це 57-ма окрема мотострілецька бригада, яку для підтримки темпу наступу росіяни постійно поповнюють особовим складом та технікою. Реготюк зазначив:

Реклама

"В нас постійно йдуть дані від розвідки, що прибуває новий особовий склад. Поповнення відбувається постійно особовим складом і технікою для того, щоб вони продовжували темп наступу. Але в них поки що нічого не виходить з того, що їхнє вище керівництво ставить їм за ціль".

Він додав, що серед нової техніки у противника спостерігається в дуже великій кількості БМП-3 для підвозу піхоти. Крім того, у невеликій кількості під час штурмів зустрічаються БМПТ "Термінатор" - броньована машина підтримки танків.

Війна в Україні - ситуація на фронті

Як писав УНІАН, за інформацією проекту DeepState російські окупанти просунулися у місті Часів Яр Донецької області та у бік міста Курахове. За відомостями аналітиків DeepState, просування ворога зафіксовано в селі Максимільянівка, від якого до Курахового менш як 10 кілометрів.

На початку жовтня українським силам оборони довелося відійти з Вугледара на Донеччині, який обороняли від самого початку повномасштабного вторгнення.

Бійці з 72-ї окремої механізованої бригади, яка обороняла місто, розповідали виданню Kyiv Post, що серед причин, які призвели до втрати Вугледару була зміна тактики ворога. Російське командування мало дбало про життя своїх піхотинців, кидало їх у смертельні атаки та намагалось задавити українських захисників кількістю живого ресурсу.

На думку екскомандира взводу батальйону "Айдар" Євгена Дикого, після окупації Вугледара, теоретично росіяни могли б розвивати наступ у напрямку Дніпра та Запоріжжя. Однак, зазначав ветеран, у ворога немає сил для подібних дій.

Вас також можуть зацікавити новини: