'Тепер добре стало': журналіст показав моторошне відео з центру Вугледару

На відео не видно жодної цивільної людини, натомість багатоповерхівки перетворилися в руїни.

Росія перетворила промислове місто Вугледар Донецької області на суцільні руїни. Наразі захоплений населений пункт нагадує місто-привид.

Український журналіст Денис Казанський показав, як зараз виглядає центр Вугледару. На моторошних кадрах видно, що у центральній частині міста не вціліла жодна будівля.

Російські снаряди та авіабомби залишили лише вирви на дитячих майданчиках, прибудинкових територіях та дорогах. На відео не видно жодної цивільної людини.

"Центр захопленого Росією Вугледару. От тепер добре стало, не те, що за України. Дякую Росія, класна допомога людям Донбасу", - з іронією додав Казанський.

Падіння Вугледара - новини

2 жовтня в ОСУВ "Хортиця" повідомили, що ЗСУ довелося залишити Вугледар через загрозу оточення. При цьому новий комбриг 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців Олександр Охріменко розповів, що якщо загалом оцінити бойові потенціали, співвідношення під Вугледаром становило майже 1:9 на користь противника.

Як зазначив екскомандир взводу батальйону "Айдар" Євген Дикий, після окупації Вугледара теоретично росіяни могли б розвивати наступ у напрямку Дніпра та Запоріжжя. Однак у ворога немає сил для подібних дій. Він зазначив, що, найімовірніше, вони повернуться на Покровськ і проміжна мета на найближчий час - це Торецьк.

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