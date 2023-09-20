Загарбники намагаються обходити систему протиповітряної оборони.

Речник Командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат зауважує, що фіксується збільшення інтенсивності застосування російськими окупантами ударних безпілотників, а саме "Шахедів". Про це він сказав в ефірі телемарафону, відповідаючи на запитання щодо нічної атаки російських окупантів по території України та того, що ПС ЗСУ фіксували в повітряному просторі України цієї ночі.

"Фіксували те, що… обговорюємо крайні кілька місяців, - це збільшення інтенсивності застосування ворогом ударних БпЛА, а саме "Шахедів". Тому що будуть більше все ж таки вони застосовувати саме це озброєння, оскільки мають можливість його отримувати і мають можливість його, на жаль, і виготовляти чи складати на своїх підприємствах на території Росії", - зауважив Ігнат.

Він додав, що загарбники фактично щоночі атакують "Шахедами". "Зараз було застосовано і південний, південно-східний і північний напрямки. Це Курська область, зокрема. Атаковано об’єкти критичної інфраструктури", - сказав речник.

За словами Ігната, хоч збито було лише 17 із 24 "Шахедів", але із загальної кількості - це теж високий показник.

Крім того, відповідаючи на запитання щодо маршрутів "Шахедів" та зміни їх росіянами, він зауважив, що маршрути дронів практично не змінилися. Водночас окупанти роблять все для того, аби обійти систему української протиповітряної оборони.

"Вони мають приблизно дані розвідки і так планують маршрути… Не те що планують: вони їх випускають групою і група потім розходиться, фактично по одному "Шахеду" летить. І потенційно, де їх можуть збити, - вони приблизно собі роблять там відповідні висновки і обходять потенційні місця, зони ураження "Шахедів", - розповів Ігнат.

Так, додав речник, відстежувати ці дрони важко і сили потрібно розподіляти по території так, аби було перекрито максимальну кількість зон.

Атака дронами по Україні сьогодні - що відомо

Як повідомляв УНІАН, у своєму ранковому зведенні сьогодні, 20 вересня, Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що уночі російські окупанти атакували Україну 24 дронами-камікадзе типу "Shahed-136/131", з яких 17 було знищено засобами протиповітряної оборони України.

Зокрема начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін повідомив, що уночі росіяни неодноразово атакували Полтавщину. Сталося влучання у нафтопереробний завод у Кременчуці, внаслідок чого виникла пожежа.

Вас також можуть зацікавити новини: