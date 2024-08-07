Аналітики зазначають, що офіційна влада та структури Міноборони не узгодили свої заяви про події.

Місцева влада Курської області та Міноборони не узгодили версії того, що відбувається у регіоні. Відтак, росіяни робили суперечливі заяви.

Як пише Інститут вивчення війни (ISW), губернатор Олексій Смирнов і кілька російських військових блогерів попередили, що в прикордонних районах Суджанського і Коренєвського районів Курської області тривають бойові дії. Водночас в Міноборони та ФСБ переконували, що нібито відбили спроби "прориву".

Російські джерела стверджують, що 6 серпня українські війська здійснили серію рейдів через кордон у Курську область. За версією росіян, українські сили нібито наступали на російські позиції поблизу Ніколаєво-Даріно і Олешня Курської області.

Відео дня

Геолокаційні кадри показують пошкоджену і покинуту бронетехніку приблизно за сім кілометрів на північ від міжнародного кордону на захід від Любимівки, Курська область.

Російські джерела стверджують, що на кадрах видно українську техніку, але ISW не може це підтвердити чи спростувати.

Міністерство оборони Росії стверджувало, що російські резервні сили відповіли на ймовірні українські рейди, а російське інсайдерське джерело стверджувало, що елементи чеченського спецназу "Ахмат" також відбивали рейди, але ISW не може перевірити ці твердження.

Міністерство оборони РФ заявило, що російські війська нібито знищили 16 українських бронемашин під час рейдів і що російські війська завдали ударів у відповідь по українських позиціях у Сумській області.

Російські блогери опублікували відео, на яких нібито показані наслідки начебто українських рейдів, хоча більшість пошкоджень, показаних на відео, є результатом звичайних українських обстрілів і не вказують на те, що в цьому районі велися наземні дії.

"Прорив" у Курську область

Як повідомляв УНІАН, 6 серпня з'явилися повідомлення про бої на кордоні з Росією. Російські провоєнні канали звинуватили Україну в прориві кордону, проте в Генеральному штабі Збройних сил не коментували цю інформацію.

Міністерство оборони Росії повідомило, що "противник намагався прорватися", проте "війська зазнали значних втрат і відступили". Незабаром вони видалили цей фрагмент зі свого Telegram-каналу.

Увечері т.в.о. губернатора Курської області Олексій Смирнов заявив, що на кордоні зберігається напружена обстановка, тривають бої.

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