Кадирівців нема на фронті: експерти розкрили, де 'тихо служать' чеченські підрозділи

За словами експертів, кадирівці несуть службу у тилових районах, охороняючи важливі об'єкти.

Чеченських підрозділів наразі нема на лінії фронту. Вони не воювали навіть у Бахмуті, коли звідти вивели "вагнерівців".

Як повідомляє "Радіо Свобода", про це заявив один із аналітиків з Північного Кавказу, який відстежує дії кадирівців на українському фронті з початку війни, Харольд Чемберс.

"Я не бачу нічого того, що дозволило б говорити, що після атаки на Київ у перші дні війни, кадирівці воювали б на передовій. Частини, пов'язані з Міноборони РФ із Чечні, воювали ближче до фронту, але не в "найгарячіших точках". Вони тихо служили у важливих стратегічних пунктах (на зразок Запорізької АЕС), але чи перебували вони дійсно на передовій - фото чи відео з точними перевіреним місцем розташування досі у відкритому доступі не було", - каже Чемберс. Відео дня

Натомість Керівник української експертної групи "Сова", доктор політичних наук, професор Михайло Сава зазначив, що поки що підтверджень інформації про перекидання кадирівців на передову немає.

"Ще в червні їх використовували в Харківській області як загороджувальні загони. Але таке перекидання не виключене, ротації відбуваються регулярно по обидва боки лінії фронту", - сказав він.

Керівник проічкерійського руху в Європі Джамбулат Сулейманов зазначає, що хоча кадирівцями прийнято називати сьогодні всіх, хто служить у полку "Ахмата", їх треба розрізняти.

"Є команда Кадирова – це кати чеченців, і є чеченці, яких забирають у полк під загрозою звинувачень у надуманих кримінальних справах або на знак покарання за критику кадирівського режиму. Останніх давно відправляють на передову і серед них бувають втрати. Однак поки що не будуть великі втрати. серед наближених самого Кадирова вони нічого не відчують", – вважає Сулейманов.

Останні новини про кадирівців

Як повідомляв УНІАН у червні, Росія перекинула кадирівців на північ Харківської області, щоб використовувати їх як загороджувальні загони і припиняти втечу інших підрозділів.

Загороджувальні загони, сформовані з особового складу підрозділів "Ахмат", виставлено в прикордонній зоні, щоб припинити спроби російських солдатів втекти назад у РФ.

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