Глава оборонного комітету в парламенті Великобританії Тобіас Еллвуд заявив, що поставки касетних боєприпасів несуть додаткові ризики для України.

Поставка касетних боєприпасів в Україні є хибним кроком, навіть з урахуванням того, що РФ застосовує їх від першого дня вторгнення.

Про це в інтерв'ю Liga.net заявив глава оборонного комітету в парламенті Великобританії Тобіас Еллвуд, зазначивши, що таке озброєння саме по собі несе додаткові ризики для України.

"Якщо Росія застосує хімічну зброю, чи застосує її Україна? Є певні стандарти та конвенції, які намагаються утримати насильство війни на певному рівні, щоб не шкодити мирному населенню. Використання хімічної зброї може не допомогти, але ви вб'єте багато цивільних. Так само і з касетними боєприпасами. Небезпека в тому, що боєприпаси залишаються на полі бою ще довго після закінчення війни", - зазначив Еллвуд.

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За його словами, касетні боєприпаси можуть призвести до серйозних втрат серед мирного населення.

"Ми бачимо це в Африці, Афганістані, на Близькому Сході, де маленькі діти часто підбирають ці боєприпаси, наступають на них, а потім отримують поранення або гинуть. Великобританія підписала Конвенцію про заборону касетних боєприпасів. А підтримка України британським народом - це саме та причина, чому політики можуть підтримувати Україну. Я не хочу, щоб це зменшувалося", - зазначив політик.

Він також підкреслив, що необхідно знайти альтернативу касетним боєприпасам.

"Як військовий я розумію, наскільки корисні касетні боєприпаси. Але нам потрібно знайти інші способи забезпечити необхідну перевагу. Щоб ви могли зменшити потребу в касетних боєприпасах", - підкреслив Еллвуд.

Війна в Україні та касетні боєприпаси

Росія застосовує касетні боєприпаси проти цивільного населення України від початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року. Також касетні боєприпаси застосовувалися агресором під час окупації Донбасу в 2014 році.

У 2022 році в результаті застосування агресором касетних боєприпасів загинули або отримали поранення 1172 людини. У 2021 році у світі було зафіксовано лише 149 постраждалих від застосування касетних боєприпасів.

У липні 2023 року Пентагон оголосив про надання Україні нового пакету військової допомоги, до якого вперше увійшли касетні боєприпаси DPICM.

У серпні стало відомо, що США розглядають можливість передачі Україні касетних боєприпасів для реактивної артилерії. Їхня дальність ураження більша, ніж у артилерійських касетних снарядів, які США почали постачати раніше.

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