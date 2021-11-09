Куліковський брав безпосередню участь у катуваннях затриманих.

Член української делегації у ТКГ Сергій Гармаш вважає, що затриманого керівника таємної в’язниці бойовиків "Ізоляція" в окупованому Донецьку Дениса Куліковського треба судити відкрито.

Про це він заявив в ефірі Україна 24.

Гармаш уточнив, що у нього мало інформації про злочини Куліковського, проте він чув, що той особисто брав участь у катуваннях затриманих.

"Я вважаю, що ми маємо провести відкритий судовий процес над цією людиною. Ця людина – одним словом – кат. Є люди, яких я особисто знаю, яких він різав у прямому значенні цього слова, катував. І мені здається, що Україні корисніше буде в усіх планах провести відкритий процес, засудити його. Потім уже, якщо Росія візьме на себе відповідальність для цієї людини, можна вже порушувати питання про її можливий обмін", – відповів Гармаш.

Читайте такожРосія перекидає танки до кордону з Україною – BloombergЧлену українською делегації також невідомо, чи має Куліковський російське громадянство.

"Можливо, завтра Росія - якщо він - російський громадянин, - надасть якусь інформацію. На сьогодні надто мало даних, мало інформації для аналізу цього факту - як він опинився в Києві, наприклад, незрозуміло. І для прогнозів, як ми це використовуватимемо в тому ж питанні можливого обміну", – пояснив Гармаш.

Затримання Куліковського: що відомо

Бойовика Дениса Куліковського ("Палич"), який керував в'язницею "Ізоляція" в окупованому Донецьку, затримали у вівторок, 9 листопада, в Києві.

Зловмисника затримали у межах раніше відкритого кримінального провадження за 4 статтями Кримінального кодексу України: ст. 149 (торгівля людьми); ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації); ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань); ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни).

Що таке "Ізоляція"

"Ізоляція" - це незаконна в'язниця, створена російською окупаційною владою на території однойменного культурного центру у Донецьку після захоплення міста в 2014 році.

За даними Офісу генпрокурора, у в’язниці "Ізоляція" в різний час утримували близько 3,5 тис. осіб, з яких 1,6 тис. - це цивільні особи.

За даними звіту Управління Верховного комісара ООН з прав людини, в "Ізоляції" в'язнів катують і піддають сексуальному насильству.

29 жовтня 2020 року керівнику "Ізоляції" заочно повідомлено про підозру.

Розслідуванням встановлено, що під керівництвом Куліковського на території колишнього заводу ізоляційних матеріалів у Донецьку терористи влаштували "катувальну базу", де незаконно утримували цивільних осіб, полонених військовослужбовців Збройних сил України та інших формувань, задіяних у проведенні АТО/ООС.

Автор: Яна Ставська