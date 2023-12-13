Аварійно-відновлювальні роботи енергетики мають завершити до 14:00.

У Києві через нічну атаку знеструмлено 35 будинків приватного сектору.

Про це повідомляє компанія ДТЕК. "Цієї ночі окупанти знову атакували столицю. В Дніпровському районі без світла залишилось 35 домівок приватного сектору. Енергетики вирушили на місце, щоб якомога швидше повернути електропостачання", - інформує енергопостачальник.

Зазначається, що аварійно-відновлювальні роботи мають завершитись до 14:00.

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Росіяни потужно атакували Київ - новини, які варто знати

Рівно о 03:00 13 грудня 2023 року противник завдав ракетного удару по столиці. За інформацією Повітряних сил ЗСУ, усі десять цілей, що летіли у напрямку міста Київ по балістичній траєкторії, збито зенітним ракетним підрозділом Повітряних сил. Тип ракет, як зазначалось, може бути встановлено лише після вивчення уламків відповідними службами.

Згодом у повідомленні Генерального штабу ЗСУ зазначалось, що російські окупанти завдали ракетного удару по Києву, застосувавши 10 ракет - зенітні керовані ракети С-400, крилаті ракети "Іскандер". Київська міська військова адміністрація зазначає, що загиблих внаслідок ворожої атаки нема.

Внаслідок роботи ППО по повітряних цілях ворога у столиці загалом зафіксовано біля десятка випадків падіння уламків ракет. Зокрема, у Голосіївському районі уламки впали на проїжджу частину дороги й не загорілися, а в Дарницькому, Дніпровський та Деснянському районах - на житлові будинки та інші локації, спричинивши їх пошкодження та окремі займання.

У Деснянському районі проводилась евакуація людей з 9-ти поверхового житлового будинку, у якому виникло займання на 7 поверсі.

За даними мера Києва Віталія Кличка, в результаті нічної атаки ворога постраждали 53 людини. 20 із них, в тому числі двох дітей, - госпіталізували. 33 постраждалим медики надали допомогу на місці. Зокрема, 6 дітям.

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