Правоохоронці продовжують розслідувати військові злочини окупантів.

В Бучанському районі Київської області виявили ще двох убитих окупантами мирних жителів.

Про це повідомляти прес-служба поліції області.

"Станом на сьогоднішній день поліцейські Київщини вже виявили та оглянули 1290 тіл громадян, які загинули під час бойових дій в області. Правоохоронці продовжують розслідувати військові злочини окупантів", - йдеться в повідомленні.

21 травня слідчі і криміналісти провели ексгумацію тіл двох жителів села Бузова.

Це літня жінка, яка загинула у власному дворі в кінці лютого, і її 27-річний онук, убитий окупантами в березні. Родичі поховали загиблих на місцевому кладовищі.

Як писав УНІАН, видання The Wall Street Journal раніше повідомило, що на дорозі протяжністю 7 км між селами Мотижин і Ясногородка в Київській області знайшли тіла 37 осіб.

Крім понівечених автомобілів з білими пов'язками на дзеркалах і написом "діти", на дорозі також були виявлені загиблі цивільні з вогнепальними пораненнями.

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