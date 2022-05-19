РФ готує провокації на Донеччині.

Центр протидії дезінформації при РНБО попередив про ймовірні провокації Росії на Донеччині.

Як зазначають в ЦПД, можливі провокації за "бучанським сценарієм".

Так, для дискредитації України на міжнародній арені Кремль розповсюджує фейк про те, що нібито українські військові перевдягнуться у форму російської армії з білими пов’язками та на камеру розстрілюватимуть мешканців Костянтинівки.

"Пропаганда продовжує працювати за шаблоном і знову намагається перекласти на Україну відповідальність за масові вбивства мирного населення на території нашої держави. Мета "попереджувальних" повідомлень кремлівських ЗМІ - спроба забезпечити "інформаційне алібі" та "підготувати" населення РФ та міжнародну спільноту до скоєння страшних злочинів, які плануються окупантами", - йдеться в повідомленні.

Як писав УНІАН, президент Росії Володимир Путін відзначив "героїзм і відвагу" 64-ї окремої мотострілецької бригади Сухопутних військ РФ, яка влаштувала криваву різанину в Бучі на Київщині. Він присвоїв цій бригаді ґвалтівників, мародерів і вбивць найменування "Гвардійська".

Спікер президента Росії Дмитро Пєсков цинічно назвав масові вбивства в Бучі, вчинені російськими окупантами, "кровожерливим" фейком західних піарників.

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