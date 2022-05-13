Крім понівечених автомобілів із білими пов’язками на дзеркалах та написом "Діти", на дорозі також були виявлені загиблі цивільні з вогнепальними пораненнями.

На дорозі протяжністю 7 км між селами Мотижин і Ясногородка в Київській області знайшли тіла 37 людей.

Про це повідомило видання The Wall Street Journal (WSJ).

Зазначається, що цивільні жителі, які намагалися виїхати, загинули в результаті обстрілів російських окупантів протягом березня.

WSJ зазначило, що дві інші дороги, які ведуть від Мотижина (Макарівський район) на північ, у перший тиждень війни стали місцем загибелі багатьох місцевих жителів. Тому вони спробували використати для евакуації дорогу, що веде на південний схід до Ясногородки (Фастівський район).

Журналісти вивчили відео з автомобільних реєстраторів, поговорили з очевидцями та дослідили прилеглу до дороги територію. Вони дійшли висновку, що російські війська обстрілювали дорогу з мінометів – принаймні такий інцидент потрапив на відео 3 березня.

Крім понівечених цивільних автомобілів із білими пов’язками на дзеркалах та написом "Діти", на дорозі також були виявлені загиблі цивільні з вогнепальними пораненнями.

Волонтер Юрій Супруненко, який на під час обстрілів перебував у Мотижині, повідомив, що по дорозі на Київське озеро і далі метрів 700 у поле стояли російські установки, з яких було випущено дві ракети.

Російські війська займали деякі райони Київської області протягом місяця – з кінця лютого до кінця березня. За даними українських правоохоронних органів, за цей час у районі було вбито понад 1200 мирних жителів.

Як повідомляв УНІАН, 3 травня стало відомо, що у Мотижині Київської області 70-річна жінка "наводила" артилерію Збройних сил України на техніку окупантів. Вона повідомляла місцерозташування ворожих об'єктів українським військовим. Пенсіонерка допомагала українським військовим понад два тижні. Потім її вирахували російські окупанти і вбили.

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