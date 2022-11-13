Війська РФ на правому березі Дніпра відтягували українські сили, сповільнюючи наступ на інших напрямках.

Звільнення Херсона та західної частини області має велике стратегічне значення та позитивно вплине на розвиток подій на передовій.

Як розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в інтервʼю 24 каналу, угруповання російських окупантів на правому березі Дніпра становило загрозу для Миколаєва, Кривого Рога та Одеси. Через це ворог сковував там значні українські сили.

"Правобережжя вони використовували в якомусь сенсі так, як використовують зараз Білорусь. Фактично перебування на правому березі надавало їм можливість створювати загрозу підготовки наступу в напрямку одного з цих міст для подальшої окупації території України", – пояснив Коваленко.

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На думку експерта, ті сили, які командування України виведе з Херсонщини, можуть стати серйозним підсиленням для подальших наступальних операцій українських військових.

"Зараз цей ресурс можна буде використати на інших напрямках, що значно прискорить деокупацію інших локацій та територій України. А правобережжя буде таким собі бастіоном, який не буде надавати можливості росіянам навіть уявляти собі якийсь реванш чи контрнаступ", – наголосив Коваленко.

Як звільнення Херсона вплине на події на фронті

Екс-командувач військами США в Європі, генерал у відставці Бен Ходжес прогнозує, що після звільнення Херсона від окупантів українські військові зможуть завдавати ударів із HIMARS по позиціях росіян на підступах до Криму. Крім того, за його словами, вже цієї зими Україна може повернути контроль над Мелітополем та Маріуполем.

Водночас голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан вважає, що внаслідок виходу на правий берег Дніпра на Херсонщині українські сили оборони отримали політичні, військові та моральні переваги. Так, українські сили встановлять вогневий контроль над півднем Херсонщини та частиною Криму.

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