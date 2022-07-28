"Він має відповідний досвід, комунікацію і знайомства на території Миколаївської області", – наголосив Кім.

Генерал Дмитро Марченко знову прибув до Миколаївської області з метою координувати дії військових з цивільною адміністрацією. Також він займеться питаннями роботи з партизанами.

Про це очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім розповів для "Радіо Свобода".

"Пана Марченка за моїм листом, за моїм проханням, відрядив до Миколаївської області головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний з метою покращення співпраці цивільної адміністрації з військовими та роботи з партизанами. Тобто пан Марченко не підпорядкований військовим щодо воєнних дій, але щодо цивільних і військових, які не в тилу, а скажімо так, по забезпеченню, він підсилить. Тому, що він має відповідний досвід, комунікацію і знайомства на території Миколаївської області", – наголосив Кім.

44-річний генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко до квітня керував обороною Миколаєва, а потім був переведений на іншу ділянку фронту. У липні його знову повернули на Миколаївщину.

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