В повітряний простір України зайшло кілька ракет з курсом на різні міста.

У день початку повномасштабного вторгнення окупаційних військ в Україна Росія знову вдалася до ракетного терору. В небі над Україною зафіксовано кілька ракет.

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, одна з російськиз ракет летить на Дніпро. Ще одна ракета зі сходу летить у напрямку міста Ізюм Харківської області. За ними вилетіла ще одна ракета - попередньо вона рухалася на Харків. Потів в ПС уточнили, що ракета змінила курс на південь.

Кілька хвилин тому Росія запустила ракети на Харківську область. В регіоні триває повітряна тривога.

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За даними сервісу alerts.in.ua, станом на зараз сигнал повітряної тривоги лунає у східних, південних та частині центральних областей.

Повітряні сили повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу. Не ігноруйте тривогу.

Оновлено о 13:55. Ще одна ракета летить на Павлоград Дніпропетровської області.

Оновлено о 13:58. Ще одна російська ракета летить на місто Чугуїв Харківської області. Також В ПС заявили, що одна ракета прямує на Сумську область.

Два роки великої війни - що відомо

Як повідомляв УНІАН, сьогодні головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський виступив зі зверненням з приводу другої річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Він підкреслив, що в перемогу вірили і тисячі добровольців, які в перші години війни вишикувались у черги до військкоматів, а також сотні тисяч українців, які записувалися у Сили територіальної оборони з перших днів. Він також відмітив роль мільйонів волонтерів, які "почали безпрецедентну в історії підтримку своєї армії".

На честь другої річниці війни Генштаб ЗСУ потішив особливими втратами окупантів. До переліку знищеної техніки додали літак А-50, який коштував Росії понад $300 млн. Його збили ввечері 23 лютого над Азовським морем.

Крім того, сьогодні вранці до Києва прибула очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн на честь другої річниці повномасштабної війни з Росією.

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