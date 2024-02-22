Очільник ГУР Кирило Буданов разом із "Kraken" звільняв 29 квітня 2022 року Руську-Лозову.

Командир штурмової роти SA Company спецпідрозділу ГУР МО "Kraken" Чіча розповів, як часто очільник розвідки Кирило Буданов бере участь у бойових завданнях.

"Коли звільняли Руську-Лозову, я якраз проходив КМБ. Пам'ятаю, як люди виїжджали на цю місію, і сказати, що у них підійнявся бойовий дух, коли вони його там побачили, це нічого не сказати. Уявіть собі: на штурм іде твій командир! Це – дуже круто", - сказав він в інтерв'ю УП.

За його словами, він перетинатися з Будановим, коли він за допомогою радіостанції взяв 15 полонених.

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"Коли йшла активна фаза операції, я сидів і слухав цю розмову. Це наче фільм. Це дуже круто. Він – топ", - додав захисник.

Він розповів, що йому "подобається", як кожного разу, коли росіяни б'ють по цивільній інфраструктурі Харкова, по звичайному мирному населенню, кажуть, що "зруйнували нову базу "Kraken"".

"Якщо порахувати, скільки разів вони нас уже "знищили", то було б добре, щоб у нас було стільки людей, але це вже, певно, більше 10 тисяч. У нас немає стільки людей. Треба жити реальністю", - додав боєць.

Участь Буданова в операціях

Глава ГУР відомий тим, що бере безпосередню участь у деяких операціях своїх підлеглих. Часто, йдеться про виконання завдань, де від початку розклад сил - не на користь України через кратну перевагу ворогів, зазначив командир. Одного разу він силою переконання змусив штурмову групу окупантів здатися в полон, поговоривши з ними по рації.

Буданов стверджує, що іноді його безпосередня участь у бойових виходах необхідна, оскільки присутність керівника підбадьорює та мотивує бійців.

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