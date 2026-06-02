Дефіцит ракет до ППО завжди був і буде: Ігнат назвав причину

У світі не так багато майданчиків, де виробляють ракети до протиповітряної оборони.

Потреба у поповненні запасів ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони (ППО) завжди є актуальною.

Про це начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив в етері каналу Новини.Live. "Це у нас питання всієї війни. Дефіцит ракет був, є і буде. Їх не так багато виготовляють у світі. Не так багато майданчиків для виробництва. Тому, питання комунікації з партнерами завжди, і навіть публічно проводиться", - зазначив Ігнат.

Він додав, що і українські військові звертаються, щоб якимось чином вплинути на цей процес щодо постачання ракет-перехоплювачів.

Удар по Україні 2 червня

Як повідомляв УНІАН, особливість російської масованої атаки цієї ночі полягає у застосуванні великої кількості балістичних ракет. Зокрема, було 33 ракети типу "Іскандер-М" і ще 8 протикорабельних ракет "Циркон".

Президент Володимир Зеленський, коментуючи нічну російську атаку, заявив, що дії Росії говорять про намір продовжувати руйнувати життя в Україні, бо нашій країні не вистачає захисту від балістики.

Зазначимо, на даний момент відомо, що внаслідок удару по Дніпру загинули 11 осіб, з них двоє – діти. А в Києві кількість загиблих зросла до 6.

