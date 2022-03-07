"Загинув, роздаючи хліб і ліки", - Кличко про загибель голови Гостомельської громади Юрія Прилипко.

Мер столиці, голова Асоціації міст України Віталій Кличко висловив співчуття в зв’язку з загибеллю голови Гостомельської громади Юрія Прилипка.

Відеозвернення він виклав на своїй сторінці.

"Під Києвом тривають запеклі бої. З особливою люттю ворог знищує Бучу, Гостомель, Ворзель, Ірпінь. Цілеспрямовано вбиває мирних мешканців. Загинув голова Гостомельської громади Юрій Прилипко. Коли роздавав людям хліб і ліки. Це — мій колега, якого добре знаю по Асоціації міст, по нашій співпраці. Світла пам‘ять Юрій Прилипку. Він до останнього подиху був з громадою. Піклувався про людей", - написав Кличко.

Нагадаємо, кілька днів тому у ЗМІ з’явилась інформацію про загибель Прилипка, яку пізніше спростували. Сьогодні з’явилось підтвердження, що голова Гостомельської громади був вбитий окупантами.