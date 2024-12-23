Крім того, до бойових дій залучили близько 12 тисяч військових КНДР, хоч їх присутність приховують за фальшивими документами.

Північна Корея та Росія посилюють військову співпрацю: Пхеньян активно постачає зброю Москві для війни в Україні, а натомість отримує фінансову підтримку та нафту, вкрай необхідну для своєї економіки, пише The Wall Street Journal.

Супутникові знімки демонструють, що Північна Корея не тільки відправляє до Росії дедалі більше боєприпасів, але й розширює власне виробництво зброї. Це дозволяє Москві компенсувати втрати, завдані санкціями та бойовими діями.

"Північнокорейські боєприпаси підтримують обороноздатність Росії", — зазначив Андрій Коваленко, офіцер української армії.

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За даними західних чиновників, Пхеньян, ймовірно, отримає від Кремля доступ до ядерних технологій, що викликає серйозне занепокоєння серед союзників США.

Мільйони артилерійських снарядів із Північної Кореї вже допомогли Росії компенсувати нестачу боєприпасів. Українські чиновники повідомляють, що ракети, передані Пхеньяном, наразі становлять значну частину російських атак. Північнокорейські системи озброєння, такі як модернізовані реактивні установки KN-25, активно використовуються.

Росія отримує також людські ресурси: "Близько 12 000 північнокорейських солдатів вже залучені до бойових дій", — стверджують представники США. Проте Москва та Пхеньян намагаються приховати участь цих військових, надаючи їм фальшиві документи.

Розгортання нових ракетних заводів у Північній Кореї супроводжується збільшенням залізничного та морського транспорту. У той же час Москва забезпечує Пхеньян паливом та технологіями.

"Північнокорейські ракети виготовляються на замовлення", — повідомив Деміен Сплітерс із Conflict Armament Research.

На Генеральній Асамблеї ООН представники Пхеньяна заперечували постачання зброї. Проте, за даними СБУ, перехоплені телефонні дзвінки підтверджують присутність північнокорейських військових у Росії.

"Учора прийшов потяг, десь 100 людей, сьогодні ще 120", — йдеться у перехопленій розмові російської медсестри.

Посилення співпраці між Росією та Північною Кореєю збільшує напругу в регіоні та створює загрози для міжнародної безпеки.

КНДР у війні Росії проти України

Раніше в розвідці повідомляли, що принаймні частину з 11 000 північнокорейських солдатів, розміщених у Курській області РФ, було відправлено на реальні бойові дії. При цьому в результаті загинули не менше 100 осіб, а кількість поранених сягнула 1000.

Причиною таких великих втрат у розвідці Південної Кореї назвали відсутність у солдатів КНДР досвіду ведення бойових дій за участю безпілотників і їхнє незнання відкритої місцевості. Також зазначалося, що російські військові вже називають північнокорейських солдатів "тягарем".

Згодом стало відомо, що Північна Корея готується відправити в Росію додаткові війська і військову техніку, зокрема з дрони-камікадзе, для підтримки РФ у війні проти України.

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