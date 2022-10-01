Одним з найбезглуздіших варіантів був Янукович.

Глава Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов розповів, кого РФ хотіла "поставити" замість президента Володимира Зеленського. Коли Кремль мріяв про "блискавичне" захоплення нашої країни, він розглядав декілька варіантів.

Про це Буданов розповів в інтерв'ю Наталії Мосейчук.

На той момент у РФ не було чіткої кандидатури людини, яка нібито мала "замінити" Зеленського. Кремль обирав серед декількох осіб.

"Один із найбезглуздіших, як на мене, це варіант повернення Януковича. Його насправді підготували до цього. Як вони собі це уявляли, це важко навіть уявити...", - зазначив Буданов.

Звісно, також у РФ розглядали кандидатуру не тільки Віктора Януковича. Проте саме на нього Кремль будував великі плани. У РФ дійсно думали, що Янукович може повернутися в Україну та сказати: "я легітимний".

"Ми мали досить гарну агентурну інформацію з його саме середовища, як він готувався. До речі, він сам був не дуже так радий цій ідеї. Але такий варіант був", - додав Буданов.

Як РФ мріяла захопити Україну та "поставити" свого президента

Раніше УНІАН вже повідомляв, що на випадок захоплення Києва у ФСБ було два маріонеткових уряди. За інформацією The Washington Post, ФСБ тісно співпрацювала з колаборантами, серед яких провідну роль грали колишній президент-втікач Віктор Янукович і підозрюваний у держзраді нардеп Віктор Медведчук.

Нещодавно у ГУР розкрили, як Медведчук причетний до російського вторгнення в Україну. Він мав певний вплив під час підготовки до активної фази, що розпочалася 24 лютого.

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