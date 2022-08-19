Напередодні повномасштабного вторгнення в Україну ФСБ підготувала два маріонеткові уряди на випадок захоплення Києва.
Про це повідомляє The Washington Post.
За інформацією видання, ФСБ тісно співпрацювала з колаборантами, серед яких провідну роль грали колишній президент-втікач Віктор Янукович і підозрюваний у держзраді нардеп Віктор Медведчук.
Медведчука видання називає "олігархом, який став одним з лідерів головної проросійської партії України після встановлення тісних відносин" з російським диктатором Володимиром Путіним.
За інформацією видання, Янукович очолював групу, яка зібралася в Білорусі на початку березня, щоб, можливо, спробувати повернути собі владу в Києві. Друга група, до якої увійшли колишні члени Партії регіонів, зібралася на тимчасово окупованих територіях півдня України.
Загроза ударів по Києву:
Українців попередили про високу загрозу ракетних ударів з боку РФ 23-24 серпня. У ці дні Україна святкуватиме День Прапора і День Незалежності.
Також в РНБО заявляли, що Росія готує провокації до Дня Незалежності та проти Зеленського.
17 серпня 2022 року радник голови офісу президента Олексій Арестович висловився щодо загрози ракетних ударів РФ по Києву.