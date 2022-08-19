За інформацією видання, ФСБ тісно співпрацювала з колаборантами.

Напередодні повномасштабного вторгнення в Україну ФСБ підготувала два маріонеткові уряди на випадок захоплення Києва.

Про це повідомляє The Washington Post.

За інформацією видання, ФСБ тісно співпрацювала з колаборантами, серед яких провідну роль грали колишній президент-втікач Віктор Янукович і підозрюваний у держзраді нардеп Віктор Медведчук.

Медведчука видання називає "олігархом, який став одним з лідерів головної проросійської партії України після встановлення тісних відносин" з російським диктатором Володимиром Путіним.

За інформацією видання, Янукович очолював групу, яка зібралася в Білорусі на початку березня, щоб, можливо, спробувати повернути собі владу в Києві. Друга група, до якої увійшли колишні члени Партії регіонів, зібралася на тимчасово окупованих територіях півдня України.

Загроза ударів по Києву:

Українців попередили про високу загрозу ракетних ударів з боку РФ 23-24 серпня. У ці дні Україна святкуватиме День Прапора і День Незалежності.

Також в РНБО заявляли, що Росія готує провокації до Дня Незалежності та проти Зеленського.

17 серпня 2022 року радник голови офісу президента Олексій Арестович висловився щодо загрози ракетних ударів РФ по Києву.

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