Війська РФ просуваються до останніх оплотів України на Донбасі: ЗМІ оцінили шанси ЗСУ

Рельєф місцевості, як і раніше, сприяє тим, хто обороняється зі сходу, де російські війська нещодавно досягли найбільшого просування.

Якщо Збройні сили України не направлять підкріплення для захисту сусідніх міст Краматорська та Слов'янська, російські війська цілком можуть дістатися околиць цих міст до кінця року. Про це повідомили латвійському виданню Baltic Sentinel командири кількох підрозділів, які воюють у цьому районі.

"На окремих ділянках фронт уже починає повільно руйнуватися. Просто не вистачає сил, щоб їх зупинити", - сказав офіцер української бригади, яка вже багато років воює в районі Краматорська-Слов’янська.

На його думку, існує реальний ризик того, що російські війська можуть дістатися міст до кінця року.

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"Якщо цього не станеться, то й раніше", - додав він.

При цьому командир батальйону з бригади, що воює в напрямку Слов’янська, поділяє цю оцінку.

"Їхні атаки йдуть одна за одною. Тому вони й просуваються - раніше наступи не були такими інтенсивними", - сказав він.

Високопоставлений український штабний офіцер також визнав, що російські війська цілком можуть дістатися Краматорська та Слов’янська до кінця року:

"Росія концентрує там свої сили. Якщо ми правильно організуємо наші операції та забезпечимо війська необхідним постачанням, ми зможемо їх зупинити. Доля Краматорська та Слов’янська ще не вирішена".

Сіра зона

На українських військових картах, що показують поле бою в реальному часі, сіра зона починається всього за чотири кілометри на схід від Краматорська, що вказує на те, що російські солдати вже проникли в цей район. Якщо українським військам не вдасться виявити й знищити їх, російські війська можуть поступово наростити там сили й наблизитися до міст.

Зазначається, що це не означає, що бої за Краматорськ неминучі. Але чим більше російських угруповань зуміє прорватися повз українські позиції й закріпитися поблизу Краматорська та Слов’янська, тим складніше буде їх витіснити.

Рельєф місцевості, як і раніше, сприяє тим, хто обороняється зі сходу, де російські війська нещодавно досягли найбільшого просування. Великі пагорби за межами міст залишаються під контролем України, що дає українським операторам безпілотників більший радіус дії та кращі позиції. Однак, якщо Росія захопить ці висоти, вона отримає вигідні позиції для ударів безпілотників по Краматорську та Слов’янську.

Україна також перебуває під сильним тиском на південь від Краматорська, де російські війська фактично взяли під контроль більшу частину Константинівки. Місто розташоване приблизно за 20 кілометрів від Краматорська по прямій.

37-річний Хоттабич, командир батальйону безпілотників 28-ї механізованої бригади України, яка понад рік воює за Константинівку, охарактеризував ситуацію там як "постійно погану". Однак, за його оцінкою, російським військам знадобиться ще кілька місяців, щоб захопити все місто.

"Наразі не складається враження, що вони зможуть швидко просунутися з боку Костянтинівки", - сказав 37-річний Грек, старший сержант батальйону безпілотників 28-ї бригади.

При цьому російським військам вдалося перекинути операторів безпілотників до Костянтинівки, поступово зміщуючи "зону ураження" безпілотників - де пересування фактично неможливе через загрозу з боку дронів - у бік Краматорська. За словами Хоттабича, ця зона тепер простягається до Дружківки, між Константинівкою та Краматорськом. За Дружківкою фактично починаються околиці Краматорська.

На думку журналістів, не можна виключати, що з ініціативи нового військового командувача України Михайла Драпатого українські сили можуть розпочати успішну контратаку для посилення оборони Краматорська, як це вже було зроблено південніше, біля кордону Запорізької та Донецької областей, а також навколо Лимана, на північ від Слов’янська, за річкою Сіверський Донець.

На початку літа російські війська небезпечно наблизилися до Лиману та Сіверського Донецька, загрожуючи Слов’янську з півночі. Відтоді їх було відкинуто. 45-річний Несма, командир батальйону безпілотників 66-ї механізованої бригади України, яка обороняє Лиманський сектор, сказав:

"Умовна лінія фронту зараз пролягає практично там само, де й рік тому. Змінюється лише зона ураження, де все зруйновано. Вони приходять, ми їх вбиваємо, а потім приходять нові".

Відсутність чіткої картини фронту

Важливо, що стає дедалі складніше визначити, де насправді проходить лінія фронту в Україні. Загальнодоступні карти лінії фронту, такі як українські DeepState, більше не в повній мірі відображають реальність на місцях і корисні в основному для розуміння загальної картини.

Причина - у зміні тактики обох сторін у війні із застосуванням безпілотників, особливо за останні кілька місяців. Безпілотники вже давно зробили безперервну лінію окопів застарілою. Російські підрозділи деякий час покладалися на інфільтрацію - невеликі піхотні групи, що проникають крізь проломи між позиціями супротивника, - але в останні місяці обидві сторони вивели цю тактику на новий рівень.

Невеликі російські та українські штурмові групи навчилися проникати на відстань понад десять кілометрів у тил противника. Групи чисельністю від кількох солдатів до 10-15 осіб часто можуть діяти автономно на такій глибині протягом тривалого часу. Їхня мета полягає не обов’язково у прориві, а в порушенні оборони противника та виявленні операторів безпілотників.

Видання пише, що наразі основною силою, яка перешкоджає просуванню противника, є групи, що використовують безпілотники. Якщо штурмова група виявляє групу безпілотників противника і змушує її покинути позицію або знищує її, у цьому секторі негайно утворюється тимчасовий "безпілотний прорив". Інші штурмові групи можуть використовувати цю прогалину для просування вперед і, зрештою, концентрації більших сил.

Поблизу Краматорська командир українського штурмового підрозділу показав позиції своїх бійців у селі, яке DeepState на картах розміщує глибоко на території, контрольованій Росією. Насправді українські війська залишаються там, і російські сили вже кілька місяців не можуть їх витіснити. Позиція, як і раніше, може забезпечуватися, а війська перекидатися туди в міру можливості.

"У міру того, як проникнення заглиблюється все далі в тил противника, змінюється й характер позиційної війни. Фронт більше не можна уявляти як фіксовану лінію чи навіть як зону шириною всього кілька кілометрів, як це часто було минулого року. Натомість він стає дедалі ширшим і рухливішим поясом - уже близько десяти кілометрів углиб у деяких районах, особливо на відкритій місцевості східної України, і, ймовірно, розширюватиметься ще більше", - йдеться у статті.

Цікаво, що один український офіцер запропонував замінити термін "лінія фронту" на "активне поле бою": зону, де безпілотники обох сторін вистежують цілі, тоді як невеликі піхотні групи діють між собою. Села в цій зоні бойових дій можуть неодноразово переходити з рук в руки за короткі проміжки часу залежно від того, чия піхота там присутня. Саме тому загальнодоступні карти лінії фронту стають дедалі більш оманливими.

До кінця року ця "активна зона бойових дій" у деяких секторах може сягати 15-20 кілометрів завширшки. Її не слід плутати з "зоною ураження" безпілотників - зоною, в якій ворожі безпілотники можуть вражати практично будь-яку рухому ціль, - яка може бути приблизно вдвічі ширшою.

Війна в Україні - ситуація на фронті

Раніше старший сержант 93-ї бригади "Холодний Яр" Віталій Пясецький (Стохід) розповів, що на Костянтинівському напрямку невеликі піхотні групи окупантів намагаються обійти українські позиції та створити умови для напівоточення.

За його словами, окупанти продовжують діяти групами по дві особи, намагаючись проникнути через лінію оборони.

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