Вся територія нашої країни включно з Кримом, територією Донецької та Луганської області буде звільнена від агресора, заявив Данілов.

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що українцям варто підготуватися до затяжної війни з росіянами.

Про це він заявив в ефірі Радіо Свобода.

Данілов не став відповідати щодо підготовки ЗСУ контрнаступальних дій, оскільки це "стосується справ наших військових".

"Єдине, що можу сказати, - вся територія нашої країни включно з Кримом, територією Донецької та Луганської області буде звільнена від агресора", - зазначив секретар РНБО.

Він додав, що українцям "треба набратися терпіння – "буде дуже складно, легко не буде": "Якщо хтось вважає, що ми пройшли якийсь рубікон і надалі буде "як по маслу" - такого не буде, на превеликий жаль. Будемо мати велику війну, повинні докласти багато зусиль, щоби перемога була за нами".

"Треба готуватися до затяжної війни, легкою війна не буде. Воїн у вашому ефірі сказав, що у наступному році за нами буде перемога. Я його підтримую. Нам потрібно здобути таку перемогу, яка перекреслить змогу Російській Федерації повторювати ті речі, які вони зробили у 2008 році, починаючи з Грузії", - відповів Данілов.

Війна в Україні: актуальні дані

Росіяни зосередились на захопленні Донбасу. 24 серпня ворог вчергове намагався встановити контроль над Пісками та Невельським, але зазнав втрат і відступив.

Провалами закінчилися штурми ЗС РФ Соледара, Бахмутського і Кодеми.

У День Незалежності, 24 серпня, російські війська завдали ударів по Харкову, Хмельницькій області, у Дніпропетровській області ракети влучили у потяг, наразі відомо про 22 загиблих і півсотню поранених.

За півроку бойових дій проти України противник відчуває дефіцит особового складу. За даними української розвідки, російське командування намагається доукомплектувати свої піхотні частини за рахунок спеціалістів зі складу ракетних військ та військових моряків.

З початку повномасштабного вторгнення біженцями стали, за підрахунками Єврокомісії, 7,5 мільйона українців.

Разом з тим у ГУР вважають, що у війні РФ проти України розпочався переломний момент. Російські окупанти почали розуміти, що їхні війська не такі вже й сильні, а системи ППО не такі надійні, заявляють розвідники.

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