На його думку, тактичні перемоги українських військових мають обов'язково перерости у повноцінний контрнаступ.

Вже другий тиждень Сили оборони України успішно просуваються до тимчасово окупованого росіянами Херсона. Завдяки тактичним успіхам українські захисники наближаються із боями до Томіної Балки.

Про це в ефірі телемарафону повідомив радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань.

"Збройні сили України просунулися ще на 5 кілометрів від Таврійського. Ми наближаємося до Томиної Балки, а це 20 кілометрів до Херсона, де якраз перебувають орки. Наразі бої йдуть між Таврійським та Томиною Балкою", - зазначив Хлань.

На його думку, такі тактичні перемоги українських військових мають обов'язково перерости у повноцінний контрнаступ.

"Хоч би як намагалися окупанти повернути, відбити втрачені позиції - у них нічого не вдається, і вони ще більше відкочуються назад. Тобто, ми поступово маємо переваги", - пояснює Хлань.

Він звернув увагу, що на відміну від російських військ, у яких обстріл масований, наші працюють точно: вражаючи боєприпаси, техніку та особовий склад ворога.

"На жаль, для орків не важливо, що вони потрапляють до житлових будинків, для наших ЗСУ - навпаки. Успіхи на Херсонщині ще не контрнаступ, але дуже добрий початок", - додав радник голови Херсонської ОВА у Facebook.

Нагадаємо, на Херсонщині українські захисники здійснюють наступ за трьома напрямками. Від російських окупантів звільнено селище Таврійське.

Сьогодні було оприлюднене відео, яке записав український захисник за 10 км від Херсона.

"Хочу звернутися до жителів Херсону – ми вже близько, 10 кілометрів від Херсону, тому чекайте на нас, друзі, ми обов'язково будемо. Тримайтеся, все буде Україна", – сказав воїн.

Вас також можуть зацікавити новини: