Він додав, що є дуже багато охочих потрапити саме у "Артан Х", які постійно пишуть, телефонують.

Переважна більшість особового складу підрозділу Головного управління розвідки Міноборони "Артан Х" - це засуджені за 115 статтею, це умисне вбивство.

Про це в інтерв'ю АрміяInform сказав командир штурмового підрозділу "Артан Х", сформованого рік тому з достроково звільнених добровольців, майор Андрій Мельник з позивним "Фаворит".

"Відбираємо людей дуже просто — це люди до 40 років з максимальним бажанням захищати нашу країну, які мають більш-менш непогану фізичну форму, які не мають залежностей, це що стосується алкоголю та наркотичних засобів. Якщо ці всі складові є, то ми з радістю таких людей беремо", - розповів "Фаворит".

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Військовий додав, що є такі, кому залишалося два місяці до кінця терміну, і вони все одно виявили бажання долучитись до лав Сил оборони, є такі, хто половину строку там відбув.

"Абсолютно різні є. Також є ще й інші статті, де не такі великі терміни. Але разом ці всі люди себе дуже добре показують і воюють вони дуже добре. На сьогодні одні з найкращих. І кожен день це доводять", - зазначив Мельник.

Він розповів, що спочатку сам їздив місцями позбавлення волі й відбирав кандидатів у "Артан Х":

"Тепер у мене вже є в команді люди, які на постійній основі їздять Україною та відбирають. До їх складу входять колишні ув’язнені - теж достроково звільнені".

Він додав, що є дуже багато охочих потрапити саме у "Артан Х", постійно пишуть, телефонують.

"Тобто ми зазвичай коли вже їдемо, то знаємо, що в нас вже є багато охочих", - поділився військовий.

"Фаворит" розповів, що засуджені підписують контракт та фактично вважаються вільними, тобто в них тут все те саме, що й у людини, яка прийшла із цивільного життя.

"Така сама зарплата, такі ж умови. Багато кого ми вже нагородили, є і президентські нагороди тим, хто відзначився, і ордени "За мужність", є ті, кого ми подали на Героїв України, правда, на жаль, посмертно", - деталізував військовий.

"Фаворит" підкреслив, що є навіть така тенденція, що є люди з цивільного життя, які хочуть потрапити саме у "Артан Х" і їх не бентежить те, що вони служитимуть із достроково звільненими.

Проте, як зазначив військовий, не всім є місце у підрозділі. "Навіть не розглядаються кандидати зі ст. 152–156, це зґвалтування і сексуальне насильство. Також виключаємо з розгляду ст. 305–324 - це незаконний обіг наркотичних засобів. Ну і 111 - це держзрада, також тероризм і всі, хто ув’язнений довічно", - деталізував "Фаворит".

"З іншими статтями: вивчаємо справу, проводимо перевірку обставин, якщо кандидат показує, що він вмотивований", - підкреслив він.

Засуджені на службі в ЗСУ

22 липня Державна кримінально-виконавча служба повідомила, що близько 9,5 тис. добровольців з-поміж засуджених долучилися до лав ЗСУ. Серед таких військовослужбовців також 100 жінок.

"Близько 9 з половиною тисяч засуджених виконують завдання на фронті, зокрема на передовій. Але не всі з них чоловіки. 100 жінок, які отримали вироки, служать у ЗСУ. Їх залучають у підрозділи зв'язку, логістики та медичного забезпечення", - йшлося у повідомленні.

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