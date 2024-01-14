Він висловив повну підтримку Сирському і зауважив, що пріоритет наразі у посиленні бойової авіації не лише за рахунок F-16.

Командувач Повітряних сил Микола Олещук підтримав позицію командувача Сухопутних військ генерал-полковника Олександра Сирського щодо посилення можливостей ударної авіації для забезпечення наступальних та оборонних дій Сил оборони.

"Наголошую, що Повітряні сили розглядали і розглядають різні авіаційні платформи для посилення і розвитку бойової авіації України. В пріоритеті сьогодні, звісно освоєння F-16, на який уже перенавчаються українські пілоти. Втім наші фахівці вивчають й інші можливості щодо збільшення бойового потенціалу авіації в цілому", - пояснив ситуацію Олещук.

Він повідомив, що знаходиться у постійному контакті з командувачем Сухопутних військ ЗСУ, керівниками угруповань військ. "Ми робимо усе, щоб забезпечити максимально можливе прикриття військ від повітряних атак ворога на різних напрямках", - зауважив командувач Повітряних сил.

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За його словами, сьогодні на озброєнні Повітряних сил чотири основні типи бойових літаків і поступово їх замінюватиме західна техніка.

"Підкреслюю, ми не виключаємо будь-яку допомогу партнерів щодо багатоцільових літаків, штурмової авіації, вертольотів. Звісно, освоєння кожного нового типу літака – складний і не швидкий процес, але ми його пройдемо", - підкреслив Олещук.

Він зауважив, що одразу відмовитися від радянських літальних апаратів неможливо. Тому поряд із F-16 у небі працюватимуть і МіГ-29, не виключено, що бойові спроможності бомбардувальників Су-24М посилить Mirage-2000D, а штурмовиків Су-25 – A-10 Thunderbolt II.

Олещук повідомив, що нещодавно обговорив із Сирським перспективні напрямки роботи у сфері розвитку та зміцнення авіаційної компоненти Повітряних сил та армійської авіації Сухопутних військ. "Робимо все, щоб наші війська були прикриті з повітря, і щоб ворог відчув потужний кулак ударної авіації.

"Закликаю представників медіа, військових експертів виважено оприлюднювати інформацію і не робити передчасних висновків! А також не ставити незручні питання офіційним представникам. Інформація – зброя, яку ворог активно використовує на цьому фронті!", - закликав Олещук.

Посилення української військової авіації

Командувач Сухопутними військами ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський закликав США поставити Україні для підтримки піхоти американські штурмовики A-10 і вертольоти різних серій.

Речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат зазначив, що пріоритетом для Повітряних сил залишаються багатоцільові винищувачі F-16. Ці літаки дозволять встановити перевагу в повітрі, на відміну від штурмовиків А-10.

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