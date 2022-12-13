Головною темою бесіди стала раптова "перевірка військ" в РБ.

Командувач Об'єднаними Силами ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв провів розмову зі своїм колегою з Оперативного командування видів ЗС Польщі генерал-лейтенантом Томашем Піотровскі. Головною темою бесіди стала раптова "перевірка бойової готовності" Збройних сил Білорусі.

Як повідомили в Міністерстві оборони України, сторони обговорили ситуацію з безпекою на кордоні нашої держави з РБ. Піотровскі висловив стурбованість через заяви військового керівництва Білорусі щодо ротації військ, проведення інженерного обладнання позицій, організації охорони і оборони.

Наєв зі свого боку описав можливі сценарії розвитку подій в найближчому майбутньому. Він також розповів, які завдання отримали українські військові у зв'язку з діями військ Білорусі. Командувач окремо підкреслив важливість обміну даними та координацію спільних дій. А Піотровскі підкреслив, що Польща продовжить всебічно підтримувати і допомагати Україні.

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За словами Наєва, ситуація на кордоні з Білоруссю зараз стабільна і контрольована. Українські захисники продовжують виконувати заходи щодо посилення безпеки для швидкого реагування у разі збройної агресії.

Перевірка бойової готовності військ Білорусі: що відомо

Сьогодні, 13 грудня, прес-служба Міноборони РБ заявила про перевірку бойової готовності армії за дорученням самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.

Серед запланованих заходів — установка мостових переправ через річки Німан і Березина. Як повідомили спостерігачі з групи "Беларускі Гаюн", вони знаходяться далеко від кордону з Україною.

Після оголошення раптової перевірки боєготовності перші підрозділи ЗС РБ висунулися з Бреста в бік кордону. Стверджується, що 38-а окрема десантно-штурмова бригада та її колона військової техніки рухаються до міста Малорита та агромістечка Мокрани.

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